Sechstklässler zeigt beim Adlerschießen der männlichen Konkurrenz die Grenzen auf

Eine Mutter reißt jubelnd ihre Arme nach oben. „Ich glaub’ es nicht“, ruft sie und rennt zusammen mit ihrem Mann zu dem Armbrustschützen auf dem Schießstand. Ihr Sohn, der Sechstklässler Tom Behrning, ist der neue Schützenkönig des Ravensburger Adlerschießens. Die Gefühle fahren Achterbahn. Bei den Mädchen schießt Victoria Krug das Stadtsiegel und ist damit die neue Schützenkönigin.

Vergeblich hatten Landsknechte, Trommlerkorps und die Schüler der ersten Riegen im Wechsel auf den Adler geschossen. Der Reichsapfel wollte einfach nicht fallen. Besonders die Landsknechte hatten nach dem Schuss ihres letzten Latschers mit Tränen der Enttäuschung zu kämpfen. Mehrere Male verfehlten sie den Reichsapfel nur knapp und trafen stattdessen die Apfelkrallen des Adlers. Die Stimmung war zum Zerreißen gespannt, als mit dem verfehlten Schuss des letzten Trokos klar war: Der Schützenkönig wird in diesem Jahr ein Schüler sein.

Doch dass es dann so schnell geht, damit hatte wohl niemand gerechnet. Bereits die sechste Riege stellt den neuen Schützenkönig: Tom Behrning vom Spohn-Gymnasium.

Sein Glück kann der neue Schützenkönig noch gar nicht ganz fassen: „Ich konnte es gar nicht glauben– ich dachte, ich träume“, sagt er und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Voller Stolz hält er den Reichsapfel in seinen Händen. Auch seine Eltern sind „stolz wie Bolle“. Gleich nach dem erfolgreichen Schuss sind sie zu ihrem Sohn auf den Platz gelaufen.

„Ich hab’ zu ihm gesagt, wenn der Apfel oben ist, auf jeden Fall draufzielen – hat er sauber umgesetzt“, sagt Papa Jens Behrning. „Viel Spaß beim Zahlen“, wirft Toms Schwester lachend ein. Doch Jens Behrning ist das an diesem Tag erst mal egal: „Wenn er die Möglichkeit hat, soll er’s machen“, sagt er. Auch Schützenkönig Tom interessiert sich heute nur für seine neuen Gewinne. „Ist nicht mein Problem, dass er zahlen muss“, sagt er, freut sich und lässt sich von seinen Freunden über den Platz tragen.

Den Erfolg ihres Sohnes will die Familie bei sich zu Hause feiern: „Ein Bier ist noch kühl gestellt – können wir direkt loslegen“, sagt Jens Behrning, lacht und fügt hinzu: „Ich werd’ vermutlich noch ein bisschen nachholen müssen.“

Nach rund zweieinhalb Stunden haben die Jungen ihrem Adler alle Hauptpreise entrissen. Und auch die Mädchen sind in diesem Jahr besonders treffsicher. Zuerst fallen bei den Schützinnen zahlreiche Federn, und bereits die erste Schützin der ersten Riege schießt den Wappenstab. Doch das Stadtsiegel des Mädchen-Adlers will einfach nicht fallen. Zumindest bis kurz vor sechs Uhr Victoria Krug auf den Adler schießt. Sie trifft das heiß begehrte Stadtsiegel und wird damit zur neuen umjubelten Schützenkönigin.

Familie Krug scheint das Adlerschießen in den Genen zu liegen: Kurz zuvor schoss Victorias Bruder Antonio Amadeus Alfred Krug das Zepter bei den Jungen. So erfolgreiche Kinder machen den Papa ganz sprachlos: „Das ist viel zu viel an Freude. Wir haben uns schon alle riesig über den Antonio gefreut. Und jetzt wird das alles noch mal getoppt.“ Damit gehört Familie Krug wohl zu den erfolgreichsten Familien beim Adlerschießen, die es je gab. „Wir haben das Auto schon komplett voll mit Preisen von Antonio. Und jetzt kommen auch noch Victorias dazu. Das ist verrückt“, sagt Mutter Ursy Krug.

Ebenfalls außergewöhnlich in diesem Jahr: Zum ersten Mal machten beim Rutenfest mit 615 Schülerinnen mehr Mädchen als Jungen (607 Schüler) beim Adlerschießen der Gymnasien mit.