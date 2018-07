Sechstklässler gewinnt Wappenschießen beim Rutenfest

Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler trafen sich am Rutensamstag zum traditionellen Wappenschießen auf dem „blauen Platz“ der Kuppelnauschule. Bei diesem Armbrustschießen, das zum ersten Mal am Rutenfest 2001 und seit 2002 in neuer Form ausgetragen wurde, können alle Schüler und Schülerinnen der Ravensburger Werkrealschulen, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen ebenso wie die der Förderschulen, der Martinusschule, der Waldorfschule und des Sprachheilzentrums teilnehmen.

Der „kleine Schützenzug“ wurde traditionell begleitet von den Rutentrommlern und den Fahnenschwingern des Bildungszentrums St. Konrad.

Der Vorsitzende der Rutenfestkommision Dieter Graf freute sich sehr, neben den vielen aufgeregten Schülerinnen und Schülern auch Eltern und Freunde, Ehemalige und Lehrkräfte auf der Tribüne begrüßen zu dürfen. „Das Wappenschießen“, so dankte Dieter Graf allen Verantwortlichen, Eltern und Förderern, „vereint die Schulen Ravensburg und schafft eine enge Verbundenheit zur Heimatstadt“

Auch Schulleiter und Gastgeber Andreas Hettinger begrüßte alle ganz herzlich und eröffnete das 18. Wappenschießen. Allen Schützen wünschte er „ ein sicheres Auge und eine ruhige Hand“.

In 24 Riegen waren die Schützen angetreten, um ihre Zielsicherheit unter Beweis zu stellen und ihre Schule zu repräsentieren, begleitet und unterstützt von ihren Lehrern.

Den Auftakt machte das Ravensburger Trommlercorps und sogleich wurde es spannend. Schon der dritte Schütze, Ismael Öztürk, holte mit seinem Schuss eine goldene Zinne herunter. Unzählige Steckschüsse und Abpraller ließen immer wieder den Atem stocken, doch das goldene Kreuz des Stadtwappens stand fest.

Nach knapp zwei Stunden gab es zwar immer noch keinen Schützenkönig, dafür aber einen so gewaltigen Regenschauer, der die Verantwortlichen dazu veranlasste, eine halbstündige Zwangspause zu veranlassen.

Lasse Holting geht als Sieger hervor

Es war genau fünf Minuten nach fünf Uhr, als ein Aufschrei und Jubel durch die Menge ging. Lasse Holting aus der sechsten Klasse der Waldorfschule hatte getroffen. Das goldene Kreuz war gefallen, der Schützenkönig gefunden. Der Zwölfjährige konnte es kaum fassen. Doch es schien wahr zu sein, denn plötzlich war der Junge umringt von Gratulanten. Der Schützenkönig erhielt eine Schärpe, die Schützenkönignadel, einen geheimnisvollen Umschlag sowie ein Mountainbike. Das Trommlercorps begleitete ihn vom Platz und gab dem jungen Schützen so die Gelegenheit, das, was eben geschehen war, erst mal zu fassen, bevor die Rutenfestkommission für den Schützenkönig am Abend zu einer große Feier in der Kuppelnauwirtschaft einlud.

Traditionell beginnt das Ravensburger Rutenfest mit Böllerschüssen vom Mehlsack und dem Antrommeln auf dem Marienplatz.

Obwohl der bedeutendste Preis somit vergeben war, gab es noch allerhand lukrative Preise zu erobern. So zum Beispiel traf Nico Reber, Schüler des Bildungszentrums St. Konrad erst kurz vor Ende des Wettbewerbs das dritte und letzte Fallgitter. Das hatten vor ihm Lili Dornier ( Sicherheitsriege der Waldorfschule, Klasse 8) und Noor Isbelo ( Barbara – Böhm – Gemeinschaftsschule, Klasse 6a) geschafft.

Patschnass, aber glücklich und zufrieden wirkten die Schülerinnen und Schüler, als sie nach dem Ende des Wappenschießens um 18 Uhr in Richtung Festgelände zogen.