Sechste Stadtmeisterschaft im Fechten

Für die Fechtergemeinde in Ravensburg klang das Jahr 2022 mit der Durchführung der sechsten Stadtmeisterschaft in weihnachtlicher Atmosphäre in der Sporthalle des Adolf-Aich-Werkes aus.

Die Fechter fochten ihre Gefechte in einer großen Runde aus, sodass sich alle Teilnehmer anstrengen mussten zu punkten. Dank des souveränen Kampfrichters Daniel Renner von der Fechtakademie Ravensburg konnten sich am Ende freuen: Stadtmeisterin Damen Degen Senioren: Alena Stier, Fechtakademie Ravensburg (FAR); Stadtmeister Herren Degen Senioren: Ulf Ritthaler (FAR); Stadtmeisterin Degen Damen Jugendliche: Larissa Herbst (FAR) und Stadtmeister Herren Degen Jugendliche: Christian Betz (FAR).

Almut Haag von der MTG Wangen startete für die Firma Vetter Pharma und konnte sich den Titel Stadtmeisterin in der Klasse Damen Degen Veteranen und Florett Damen Senioren sichern. Jan Zechel von der FAR tat dies bei den Herren.

In einer kurzen Ansprache dankte Ulf Ritthaler, Präsident der Fechtakademie, der Stadt und dem Sportverband Ravensburg für die Unterstützung der Veranstaltung, und auch während der für die Sportvereine schwierigen Corona-Zeit.