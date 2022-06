Sechs Spielern bot sich die große Chance

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Abgekämpft, aber außerordentlich glücklich und zufrieden waren sie allesamt nach ihren vier Spielen bei teilweise tropischen Temperaturen am letzten Pfingstferienwochenende. Zusammen mit Fußballern unter anderem aus Reutlingen, Balingen und Böblingen schlugen sich die sechs Spieler des FV Ravensburg beim ersten gemeinsamen Auswahlturnier sehr gut. Bei diesem internationalen Bodensee-Vergleich in Schlachters trafen sie auf verschiedene Mannschaften aus Südbaden, Vorarlberg, der Ostschweiz und Westbayern.

Gegen das Team aus Südbaden reichte es nach einem überlegen geführten Spiel zu einem soliden 0:0. Anschließend spielte die wfv-Auswahl gegen zwei sehr eingespielte Mannschaften aus Vorarlberg und der Ostschweiz (welche fast identisch war mit dem Nachwuchsteam des schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen), wobei die Württemberger jeweils knapp das Nachsehen hatten. In der letzten Begegnung schließlich gelang den württembergischen Spielern eine richtig gute Partie und sie schlugen die Auswahl aus Westbayern mit 3:0. Damit sicherten sie sich den 3. Turnierplatz.

Diesem Turnier gingen für die jungen Spieler des FV Ravensburg in der laufenden Saison mehrere Talentlehrgänge in den Sportschulen Ruit beziehungsweise Steinbach voraus. An diesem Wochenende freuten sie sich nun, ihr fußballerisches Können mit weiteren Nachwuchsspielern aus Württemberg bei einem gut besetzten Turnier unter Beweis stellen zu können.