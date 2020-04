Sechs Kilo schwerer Tumor aus Bauch eines Mannes entfernt

Einen sechs Kilogramm schweren Tumor hat Ekkehard Jehle am St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg einem Patienten herausoperiert. Der Eingriff dauerte fünfeinhalb Stunden. Der knapp 70 Jahre alte Patient ist laut Pressemitteilung des Klinikums wohlauf und konnte die Intensivstation schon wieder verlassen.

Alle reden von Corona, wenn es derzeit um die Krankenhäuser geht. Doch neben der Versorgung der infizierten Patienten und der Vorbereitungen auf einen möglicherweise noch größeren Ansturm von Betroffenen muss ein Klinikum wie das EK auch jederzeit auf Patienten eingestellt sein, die an anderen Erkrankungen leiden.

Vom Tumor nichts bemerkt

Schon mehrmals hat Jehle Patienten mit einem Tumor ähnlicher Größe erfolgreich operiert. Auch die Vorgeschichte des aktuellen Patienten liest sich ähnlich wie die anderer Patienten zuvor. Der Mann hatte keine Vorerkrankungen, war noch nie zuvor operiert worden und hatte von dem Tumor nichts bemerkt. Er verspürte keine Schmerzen, empfand keine Einschränkungen beim Essen und Trinken. Auffällig nur, dass er in den letzten Monaten mehrere Kilo an Gewicht verloren hatte, obwohl der Tumor in seinem Körper gewachsen war.

Auf die Spur des Tumors kam der Hausarzt des Mannes. Er reagierte nach seiner Diagnose sofort und schickte den Patienten ans EK in die Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, wo eine Computertomographie Gewissheit brachte. Jehle hatte den Verdacht, dass es sich um ein Liposarkom handeln könnte, einen bösartigen Tumor, der vom Fettgewebe ausgeht.

Fast fünfeinhalb Stunden unter dem Messer

Vom ersten Schnitt bis zur letzten Naht dauerte es genau fünf Stunden und 22 Minuten. Ekkehard Jehle, dem Oberärztin Christine Dingler und Alexey Litjuschkin assistierten, gelang es, den Tumor komplett zu entfernen. Mit entfernen musste er die linke Niere und den linken Anteil des Dickdarms. Durch eine verbindende Naht konnte Jehle diese Darmpassage rekonstruieren.

Der Patient überstand die OP sehr gut. Er hatte während des Eingriffs keinerlei Probleme. Routinemäßig wurde er für eine Nacht auf die Intensivstation verlegt und konnte danach auf der chirurgischen Normalstation weiter versorgt werden.Ekkehard Jehle konnte dem Patienten mittlerweile die gute Botschaft überbringen, dass er weder Chemotherapie noch Bestrahlung braucht.