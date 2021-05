Sechs Autos in Ravensburg beschädigt

An sechs Fahrzeugen hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Karmeliterstraße in Ravensburg die Außenspiegel beschädigt. Eine Polizeistreife stellte laut Polizeibericht die abgeschlagenen Spiegel gegen 1 Uhr fest. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Personen, denen in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.