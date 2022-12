Sebastian Eberle folgt auf Andreas Richstätter

Sebastian Eberle (37) wird zum 1. Januar 2023 Geschäftsführer der Adlon Intelligent Solutions GmbH. Der Chief Technology Officer tritt an die Seite von Geschäftsführer Sven Hillebrecht. Inhaber Andreas Richstätter zieht sich aus der operativen Geschäftsführung zurück und wird als Gesellschafter die Geschicke des Unternehmens begleiten.

Sebastian Eberle ist seit Oktober 2017 Chief Technology Officer bei Adlon und verantwortlich für den Bereich Service. Zuvor war er bereits fünf Jahre als Senior Consultant mit Schwerpunkt auf Technologie-Beratung, Cloud und Digital Workplace bei Adlon tätig. In seiner Zeit vor Adlon war er als Software Engineering Consultant bei einem großen Industrieunternehmen tätig und hat dort Softwareentwicklungsprojekte geplant, geleitet und umgesetzt.

Sebastian Eberle verfügt über 20 Jahre operative Erfahrungen, umfassendes technologisches Knowhow und beste Vernetzung in der ITK Branche. Die Vision von Adlon, dass IT die Welt positiv verändern kann, wird er fortsetzen und an der Seite von Sven Hillebrecht mitgestalten.