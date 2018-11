SCR holt im Becken 130 Medaillen

Beim 39. Internationalen Ravensburger Sprintpokal im Hallenbad haben Nikolina Kasalo vom SV Waiblingen und Fabian Schneider vom 1. SC Ravensburg jeweils im offenen 50-Meter-Freistilfinale gewonnen. Beide Schwimmer lieferten auch die besten Einzelleistungen ab. Kasalo über 50 Meter Rücken (29,82 Sekunden) und Schneider über 50 Meter Freistil (23,03 Sekunden) bei seinem Finalsieg.

Die Ravensburger Mannschaft gewann mit ihren 44 Schwimmern 130 Einzelmedaillen und erzielte im schnellen heimischen Hallenbad viele Bestzeiten. Im Fokus standen die 50-Meter-Strecken und ihre Finalläufe. Der Höhepunkt der Veranstaltung war auch dieses Jahr wieder das Freistilfinale, das im Swim-off-Modus unter den acht besten Schwimmern der Vorläufe ausgetragen wurde. Der deutsche Juniorenmeister auf der Langbahn über diese Strecke, Fabian Schneider, war schon in den Vorläufen der Schnellste. Sein Mannschaftskollege David Wieland (Jahrgang 2001) wurde Zweiter mit Bestzeit vor dem deutschen Meister Dominik Franke vom SV Waiblingen und Florian Becker, der ebenfalls Bestzeit schwamm. Diese vier Schwimmer überstanden auch souverän den ersten Zwischenlauf.

Im zweiten Zwischenlauf waren Fabian Schneider und David Wieland in einem spannenden Rennen die Schnellsten und qualifizierten sich für das Finale, das Schneider mit einer beeindruckenden Zeit von 23,03 Sekunden vor Wieland, Franke und Becker gewann.

Kasalo dominiert bei den Frauen

Bei den Frauen war in jedem Lauf Nikolina Kasalo die dominierende Schwimmerin, sie schlug auch im Finale als Erste an, vor einer stark schwimmenden Sophia Küchle (2001) vom SV Friedrichshafen. Annika Brinkmann (2002) und Nina Sachs (2005) vom 1. SC wurden Dritte. Kasalo siegte auch über die Schmetterling- und Rückensprintstrecke vor Küchle und Brinkmann. Brinkmann wurde Dritte im offenen Finale über 50 Meter Brust. Über 50 Meter Schmetterling der Männer wurden alle drei Podestplätze von den Ravensburgern belegt – Schneider vor Wieland und Becker. Franke siegte souverän über die Brust- und Rückenstrecke. Über die 50 Meter Rücken folgten ihm die Ravensburger Becker und Luca Vogt (2001).

In den Jahrgangswertungen war neben Anika Brinkmann noch ein starker David Michel (2006) mit sieben Goldmedaillen erfolgreich. Auch Nina Sachs (2005), David Wieland und Janina Neuroth (2008) dominierten in ihrem Jahrgang, Luca Vogt siegte über die Rückenstrecken. Maximilian Kubalek (2005) und Rick Zepik (2002) holten mehrmals Gold mit starken Zeiten. Weitere Medaillen gingen an Marlene Weber (2008), David Utte (2008), Aileen Jehle (2006), Niklas Felder (2006), Florian Sessler (2007), Odin Kübler (2001), Laura Stadler, Emely Dinh (2007), Simon Blomberg (2005), Leonie Ruppert (2009) Quentin Lutz (2000), Nuno Pfuderer (2007), Jegor Karrasov (2008), André Franke, Melanie Kuchenbecker (2003), Chiara Schlichte (2001), Anika Erbelding (2008), Felix (2005) und Rosa Fuchs (2009).

In der offenen Klasse holten die SCR-Staffeln bei den Frauen, Männern und im Mixed Gold über viermal 50 Meter Freistil und viermal 50 Meter Lagen. Die Ravensburger Jungenstaffel des Jahrgangs 2006 und jünger siegte ebenfalls zweimal. Die zweite Staffel gewann Bronze. Auch die zwei SCR-Mädchenstaffeln erkämpften sich drei Podestplätze. Der SV Waiblingen holte sich den Sieg beim Sprintpokal, die junge Mannschaft des 1. SC Ravensburg wurde in der Teamwertung Zweiter.

Erfolgreiche Weingartener

Beim Sprintpokal ist auch der SSV Weingarten mit einer großen Athletengruppe an den Start gegangen. 45 Medaillen (siebenmal Gold, 21-mal Silber, 17-mal Bronze) wurden bei 90 Einzel- und drei Staffelstarts erschwommen, was Platz sechs in der Mannschaftswertung bedeutete. Stephanie Thuma (Jahrgang 2001) gewann über 100 Meter Lagen, wurde Zweite über 50 Meter Schmetterling, Brust, Rücken und Freistil sowie über 100 Meter Brust, Rücken und Freistil. Bronze gewann Thuma über 50 Meter Brust und Rücken sowie 100 Meter Brust. Über 50 Meter Rücken erreichte sie die Swim-off-Runde und wurde Fünfte. Alexandra Jung (2002) holte fünf Silbermedaillen (50 Meter Freistil, Schmetterling und Rücken, 100 Meter Lagen und Rücken) sowie zwei Bronzemedaillen über 50 Meter und 100 Meter Brust. Emma Müller (2006) ging mit fünf Medaillen nach Hause. Marlene Neumann (2003) kam ins Swim-off über 50 Meter Brust. Gold gewann sie über 50 Meter Brust sowie 100 Meter Brust und Lagen. Jeweils vier Medaillenränge für den SSV erreichten Luiz Aschentrup (2002), Daniela Maurer (2004) und Jegor Voronkov (2004). Eine Medaille gewannen Antonia Vöhringer (2001), Franziska Pfleghar und Mia Sterk (2006), Paul-Lukas Hagen und Christoph Walz (2007) und Jana Eiberle (2009). Die Staffel des Jahrgangs 2006 (Pfleghar, Meyer, Sterk, Müller) wurde Zweite, die Staffel in der offenen Wertung (Thuma, Jung, Neumann, Pfleghar) Dritte.