Scientologen präsentieren sich in Weingarten

Scientology ist in der Öffentlichkeit so präsent wie lange nicht mehr. Wirbel erzeugt die medienwirksame Scheidung zwischen dem US-Schauspieler und bekennenden Scientologen Tom Cruise und der Schauspielerin Kati Holmes. Erst vor wenigen Tagen lief dann bei den Filmfestspielen in Venedig vielbeachtet „The Master“, von Regisseur Paul Thomas Anderson („Magnolia“) über Scientology-Gründer L. Ron Hubbard , hochkarätig besetzt mit Oscarpreisträger Philip Seymour Hoffman („Capote"). Und nicht zuletzt der rätselhafte Tot des 27-jährigen Alexander Jentzsch macht Schlagzeilen, sein Vater ist der internationale Sprecher von Scientology, seine Mutter eine Aussteigerin. Nein, gute Nachrichten generiert die sogenannte „Neue Religiöse Bewegung“ kaum, im Lexikon Wikipedia heißt zu Scientology: „In der Öffentlichkeit sind sowohl der Religionscharakter als auch die Methoden der Organisation überaus umstritten.“

Kein Wunder also, dass wo immer die Gemeinschaft auftritt, sich ein gewisses Unbehagen breit macht – so wie vergangenes Wochenende auf dem Löwenplatz in Weingarten. Dort hatte die Gemeinschaft einen Infostand aufgebaut, Mitarbeiter sprachen die Passanten an, verteilten Infomaterial. „Die gingen sehr aggressiv auf die Leute zu“, so der subjektive Eindruck einer Passantin. Nun mag sich die Dame genauso wie andere Passanten gefragt haben: „Muss das sein? Muss die Gemeinschaft ausgerechnet im katholischen Herzen Oberschwabens um Mitglieder und für ihre Sache werben?“ Die Stadt sagt dazu auf Anfrage sinngemäß: Ja, muss sein, beziehungsweise wir können es nicht verhindern.

Wörtlich heißt es von der Verwaltung: „Die Vereinigung ,Scientology‘ hatte am vergangenen Samstag einen Infostand auf dem Löwenplatz. Hierfür wurde die erforderliche Genehmigung durch das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Weingarten erteilt.“ Und: „Grundsätzlich darf ein Veranstalter einmal im Jahr einen Infostand betreiben. Da die Vereinigung ,Scientology‘ nicht verboten ist, hat die Stadt keinen rechtlichen Spielraum, die Sondernutzungserlaubnis zu versagen.“

So die gängige Praxis in Weingarten, wo die Scientologen seit Jahren aufschlagen. Laut Stadt erstmals im Jahr 2007, eine Unterbrechung gab es 2010, 2011 und 2012 waren sie wieder präsent. Bemerkenswert: Ravensburg verfolgt eine andere Strategie gegenüber der Vereinigung.

Auch dort wollte Scientology in der Vergangenheit mit einem Infostand werben, erhielt von der Stadt aber stets eine Ablehnung. Unter welcher Begründung bleibt offen, auf alle Fälle hat es die Organisation irgendwann aufgegeben, heißt es dazu doch von der Stadt: „Die letzte Anfrage zur Aufstellung eines Informationsstandes durch Scientology liegt schon einige Jahre zurück.“

Was aber wäre, wenn Scientology einen erneuten Anlauf starten würde? Dazu die Stadt: „Sondernutzungserlaubnisse zum Aufstellen von Infoständen auf öffentlichem Grund werden in Ravensburg grundsätzlich nur an Vereine, wohltätige Organisationen oder an zugelassene politische Parteien und Wählervereinigungen vergeben. Nachdem inzwischen gerichtlich festgestellt wurde, dass es sich bei Scientology um einen Gewerbebetrieb handelt, wäre ein eventueller Antrag rechtlich sehr genau zu prüfen.“

Anders: Im Gegensatz zu Weingarten wehrt sich Ravensburg gegen eine Präsenz dieser „Neuen Religiösen Bewegung“, würde im Zweifelsfall alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen und diese wohlmöglich auch ausschöpfen.

Meinungsfreiheit hin oder her, nicht wenige Bürger in Ravensburg dürften froh über diese Haltung der Stadt sein, auch wenn regionale Schlagzeilen über Scientology schon eine Weile zurückliegen. 2009 verhinderte der Gemeinderat Wilhelmsdorf die Teilnahme eines Gewerbebetriebs, der sich zu Scientology bekannte, an der Gewerbeschau. 2008 schloss nach vier Jahren die „Mission Bodensee“ von Scientology, die sich in Baindt niedergelassen hatte, die Leiterin zog nach Berlin, eine Nachfolge gab es nicht. Der spektakulärste Fall datiert aus den 90er-Jahren, als ein Scientologe zeitweise erster Vorsitzende des Ravensburger Eissportvereins war. Seither heißt es, Scientologen seien vor allem in der regionalen Immobilienszene präsent, auch Unternehmern wird immer wieder einmal eine Mitgliedschaft unterstellt, dies aber nicht mehr als Gerüchte.

Der Stand in Weingarten wurde von Scientology Stuttgart betrieben (in Ulm gibt es auch einen Ableger). Auf Nachfrage, ob Scientology, das laut Bundesregierung an Mitgliedern verliert, verstärkt in Oberschwaben tätig werde, antwortete ein Sprecher: „Da ist mir nichts bekannt.“