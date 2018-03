Schwieriges Spiel in Spielberg

Seit mittlerweile sieben Spielen ist der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Unter dem Neu-Trainer Steffen Wohlfarth liegt der FV in der Tabelle auf Platz sechs – sollte Ravensburg seine beiden Nachholspiele erfolgreich bestreiten, wäre sogar Platz drei möglich. Zunächst gilt die Aufmerksamkeit des FV aber dem unangenehmen Auswärtsspiel am Samstag um 15 Uhr beim SV Spielberg.

Denn so gut es derzeit beim FV läuft, an das Hinspiel haben die Ravensburger keine guten Erinnerungen. Am siebten Spieltag führte der FV im Stadion im Wiesental nach Treffern von Jona Boneberger und Burhan Soyudogru zur Halbzeit mit 2:0 – am Ende gab es eine bittere und völlig vermeidbare 2:3-Niederlage. „Sie stehen kompakt und geben nie auf“, sagt Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth über den SV Spielberg. „Sie sind nicht bekannt für ihr Kurzpassspiel, aber sie kämpfen und laufen und sind eine sehr gefährliche Mannschaft.“

Sein Team hat sich zuletzt aber in starker Form gezeigt. Dem 2:2 beim Spitzenteam FSV 08 Bissingen – mit einem Traumtor von Robert Henning in der Nachspielzeit – folgte der 3:1-Heimsieg gegen den FC Astoria Walldorf II. Die letzte Pflichtspielniederlage kassierte Ravensburg am 14. Spieltag beim 1:2 bei der TSG Balingen. Das war die erste Partie mit Steffen Wohlfarth als Nachfolger des zurückgetretenen Trainers Wolfram Eitel.

Bei allem Erfolg bleibt Wohlfarth jedoch kritisch. So hat ihm etwa die zweite Halbzeit gegen Walldorf nicht mehr uneingeschränkt gefallen. „Wir können froh sein, dass wir das Gegentor nicht schon früher kassiert haben“, sagte er unmittelbar nach dem Spiel. Mit ein paar Tagen Abstand zeigt Wohlfarth jedoch auch Verständnis für seine Spieler. „Mit einer 3:0-Führung zur Pause und schweren Beinen bei schwierigen Platzverhältnissen kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen.“ Aber natürlich wäre es besser, die „Leistung vom Beginn über 90 Minuten durchzuziehen“.

Chroboks Debüttor

Es reichte auch so gegen den Tabellenvorletzten – am Samstag um 15 Uhr geht es beim Tabellen-14. Spielberg gegen den nächsten Gegner aus der Abstiegszone. Ravensburg reist also als klarer Favorit an, zu Beginn der Trainingswoche fehlten beim FV allerdings der angeschlagene Robert Henning sowie die grippekranken Jona Boneberger, Harun Toprak und Felix Hörger im Training. Auch Wohlfarth musste krank zu Hause bleiben, die Einheiten leitete Co-Trainer Andreas Raaf. Am Donnerstag sollten jedoch alle ins Training zurückkehren. „Dann schauen wir, bei wem es bis zum Spiel reicht“, sagt Wohlfarth.

Einer, der in den vergangenen Wochen immer mehr auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Max Chrobok. Der 20-Jährige köpfte gegen Walldorf sein erstes Saisontor. „Er macht das, was wir uns erhofft haben“, sagt Wohlfarth. In der Hinrunde tat sich Chrobok schwer, er kam nur zu wenigen Einsätzen. „Er hat etwas den Spaß verloren, jetzt macht er eine gute Entwicklung“, lobt Wohlfarth.