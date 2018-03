Schwestern, die das Beste wollen

Vor 30 Jahren hat sich der Soroptimist International Club Ravensburg/Weingarten gegründet. Das oberste Ziel: anderen helfen. Mittlerweile hat der Club rund 150 Projekte mit Spendengeldern unterstützt. Am Sonntag, 15. April, feiert er seinen Geburtstag mit einem Film-Apéro – und natürlich gehen die erwirtschafteten Einnahmen an eine gemeinnützige Organisation.

Der Apéro beginnt um 10 Uhr im Frauentorkino Ravensburg. In Anlehnung an die Biberacher Filmfestspiele wird ein bislang unveröffentlichter Film gezeigt, über den im Anschluss mit dem Publikum diskutiert wird. Neben dem Intendanten der Biberacher Filmfestspiele, Adrian Kutter, werden der Regisseur und die Hauptdarstellerin des Films anwesend sein.

Es ist eine bewegende Geschichte, die sich die Soroptimisten für ihre Feier ausgesucht haben. Das Hauptthema sind Traumata und wie man damit umgeht. Allein von dem Filmtitel bekommt man eine Gänsehaut: „Finsteres Glück“. In der Schweizer Produktion geht es um eine Psychologin, die eine ungewöhnliche Beziehung zu einem ihrer Patienten aufbaut – einem traumatisierten achtjährigen Jungen, der seine Familie bei einem Autounfall verloren hat.

Doch warum gibt es Drama statt Konfetti zum Geburtstag? „Wir wollen nicht uns feiern oder wie toll wir sind“, sagt Clubschwester Klara Mikolitsch, „stattdessen wollen wir diejenigen in den Mittelpunkt stellen, die Hilfe brauchen.“ Gerade diesen „Problemfällen“ würden sich die Soroptimisten widmen. „Wir wollen Nischen und auch kleinere Einrichtungen erreichen. Und den Adressaten helfen, die noch wenig Beachtung finden“, erklärt Mikolitsch. Die Einnahmen beim Film-Apéro kommen der Deutschen Traumastiftung zugute.

Spendengelder sammelt der Club sowohl für internationale und nationale als auch für regionale Projekte. Spendengelder von jeweils über 20 000 Euro bekamen der Verein Frauen und Kinder in Not und die Einrichtung KIP – Kinder psychisch kranker Eltern. Beträge in Höhe von jeweils 15 000 Tausend Euro gingen an ein Krankenhaus in Kenia sowie an die Armenhilfe Russland. Summen zwischen 10 000 und 12 000 Euro wurden für die Hilfsorganisation Jugend Dritte Welt zur Einrichtung eines Mädchenhauses in Kalkutta, den Verein Brennessel sowie Stipendiatinnen der Hochschule Ravensburg/Weingarten aufgewendet.

Freundschaft und Toleranz

Gründungspräsidentin Christine Freudig zieht ein positives Fazit: „Wir haben viel bewirkt in den vergangenen 30 Jahren. Wir mussten uns unsere eingesetzten Mittel immer selbst erarbeiten. Manche Projekte aus der ersten Stunde unterstützen wir bis heute, bei anderen haben wir geholfen, sie auf den Weg zu bringen. Haltungen und Eigenschaften wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Dienstleistung und soziales Engagement müssen weitergetragen werden – danach werden auch immer die neuen Clubschwestern ausgesucht.“

Karten für den Film-Apéro (15 Euro) gibt es im Vorverkauf bis zum 8. April beim Musikhaus Lange, in der Marien-Apotheke, im Hotel Waldhorn sowie per E-Mail an info@soroptimist-ravensburg-weingarten.de.