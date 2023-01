Schwertransport mit Kugelschieber von Andritz Hydro Ravensburg unterwegs

Wenn am 16. Januar der erste von sechs Kugelschiebern auf die Reise nach Dinorwig in Nord-Wales geschickt wird, ist das eine große Sache: Für den Kunden First Hydro Company, für das Andritz-Projektteam und für alle nächtlichen Verkehrsteilnehmer zwischen Ravensburg und Llanberis, dem Bestimmungsort der riesigen Komponenten.

Denn mit einem Gewicht von 160 Tonnen und stolzen Maßen von 5,56 mal 4,80 mal 3,95 Meter kann der Schwerlasttransport aus Rücksicht auf den Verkehr die Straßen nur nachts zwischen 22 und 6 Uhr passieren.

Seit über 150 Jahren werden in Ravensburg – zunächst durch Escher-Wyss und inzwischen Andritz Hydro – Komponenten für Wasserkraftwerke und Schiffspropeller hergestellt. Um die Produktionsstandorte zu sichern, richtete das Land Baden-Württemberg schon vor vielen Jahren Großraum- und Schwerlaststrecken ein, heißt es in der Pressemitteilung. Die Streckenführung von Ravensburg via Altshausen-Bad Saulgau-Ehingen-Münsingen-Laichingen-Merklingen-Herbrechtingen-Giengen-Aalen führt in den Binnenhafen von Heilbronn ist eine dieser Routen.

Vor und nach dem Schwertransport sind teilweise Um- oder Abbaumaßnahmen erforderlich. So müssen Ampeln gedreht oder Verkehrsschilder vorübergehend entfernt und dann wieder aufgebaut werden. Eine vier Transportnächte andauernde Herausforderung für alle bis der Hafen in Heilbronn erreicht ist. Von dort geht es auf dem Seeweg weiter und das letzte Stück per LKW, zur Kaverne in den Bergen. Schon am 6. Februar folgt der zweite Kugelschieber, die weiteren vier sind in den folgenden Monaten unterwegs.

Das Dinorwig-Kraftwerk in Wales hat eine Kapazität von 1728 MW verteilt auf sechs Maschinen und spielt eine zentrale Rolle in der Sicherung der Stabilität des britischen Stromnetzes. Die Kugelschieber, als Absperrorgane, steuern den Wasserzufluss zum Kraftwerk. Was das bedeutet, wird durch Daten aus der Historie deutlich: Das hydraulische Oberwassersystem aufwärts der bisherigen Kugelschieber wurde während ihrer gesamten Betriebszeit von 40 Jahren nie vollständig entleert, um den Stillstand der Anlage zu vermeiden.

Das Design der neuen Komponenten wurde gezielt nach den Anforderungen aus dem Betriebsalltag entwickelt. Zusätzlich kommen mit dem SCADA-Regelsystem und durch die Anbindung an die Andritz DioMera-Plattform Werkzeuge zum Einsatz, die situationsbezogene und vorausschauende Informationen über Status und Wartungsintervalle der verbauten Maschinenteile liefern.