Schwerer Zusammennstoß an Kreuzung – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Zusammenstoßes zweier Autos, der sich in der Nacht zum Sonntag auf der Ravensburger Kreuzung Ziegelstraße/Zwergerstraße ereignete. Ein 46-jähriger Fahrer eines Audi A6 befuhr laut Polizei die Ziegelstraße von der Meersburger Straße aus in Richtung Friedrich-Schiller-Straße und überquerte die Kreuzung geradeaus. Gleichzeitig fuhr eine 20-jährige Fiat-500-Fahrerin die Zwergerstraße von der Omira aus in Richtung Stadtmitte und überquerte ebenfalls die Kreuzung. Auf der Kreuzung kam es dann zum heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fiat 500 geriet ins Schleudern und überschlug sich auf das Fahrzeugdach. Die beiden Insassen des Fiat 500 erlitten hierbei leichte Verletzungen. Nicht geklärt ist die Frage, ob die Ampel an der Kreuzung zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war oder unmittelbar vor dem Verkehrsunfall in den Nachtmodus geschaltet wurde. Personen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333 zu melden.