Auto landet im Tümpel: Unfall am Donnerstagabend an der B30 bei Baindt

Einen schweren Unfall gab es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Nähe von Baindt. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilt, kam ein Auto von der L284 aus im Kreisverkehr an der B30 von der Straße ab.

Den Schilderungen eines Polizeisprechers nach ist der Wagen aus Richtung Mochenwangen gekommen, prallte gegen eine Leitplanke, überschlug sich und landete in einem Tümpel. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.

Grund für den Unfall war nach derzeitigem Stand wohl überhöhte Geschwindigkeit, so der Polizist. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr und Rettungsdienste. Der Kreisverkehr war für mehrere Stunden bis etwa 22 Uhr gesperrt.