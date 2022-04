Soll Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern? - Leser von Schwäbische.de haben eine klare Meinung

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich am Montag für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Die furchtbaren Bilder aus dem Krieg in der Ukraine machten mehr als deutlich, dass das von Russland angegriffene Land zusätzliche militärische Unterstützung brauche, um sich wehren zu können, begründete Baerbock ihre Haltung.

Unter schweren Waffen versteht man Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe oder Artilleriegeschütze. Solche Waffen hat Deutschland bisher nicht geliefert, stattdessen unter anderem Luftabwehrraketen, Panzerfäuste und Maschinengewehre.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat bereits angeboten, bis zu 50 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 für die Ukraine bereitstellen zu können. Dabei geht es um ältere Modelle, die bereits ausgemustert wurden. Die Bundesregierung muss dafür die Zustimmung geben.

Nach Einschätzung von Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, können die schweren Waffen die Ukraine dazu befähigen, sich nicht nur zu verteidigen, sondern auch von Russland kontrollierte Gebiete zurückzuerobern.

Völkerrechtlich sei Deutschland damit noch nicht Kriegspartei. „Allein das Liefern von Waffen – egal ob leicht oder schwer, macht ein Land nicht zur Konfliktpartei“, sagte Major am Montagabend in den Tagesthemen. „Politisch gesehen ist es eine andere Frage, weil wir natürlich aus russischer Sicht schon längst Konfliktpartei sind und Russland sich in einem großen Konflikt mit dem Westen sieht. Wir müssen auch anerkennen, dass Russland auf diese juristischen Begründungen und auf das Völkerrecht nicht viel Wert legt.“

Die Nato hat mehrfach klar betont, dass sie nicht aktiv in den Krieg in der Ukraine eingreifen will, solange nicht das Territorium des Verteidigungsbündnisses selbst angegriffen wird.

Wir haben dazu unsere Leserinnen und Leser gefragt: Sollte Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern?

Hier ein Auszug an Antworten:

Es muss alles getan werden, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen.

Franz S.: Baerbock erkennt die große Gefahr, welche durch einen verlorenen Ukrainekrieg für ganz Europa entstehen würde. Den meisten viel älteren Politikern fehlt es an Weitblick und Mut. Weitere Blauäugigkeit sowie Einfältigkeit führt uns in ein nicht mehr zu änderndes Chaos. Es muss alles getan werden, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen.

Grundsätzlich würde ich die Truppen in der Ukraine unterstützen, mit allem, was geht.

Josef B.: Vor Jahrzehnten hätten wir sicher problemlos Material an die Ukraine abgeben können. Damals gab es noch zig Panzerdivisionen mit entsprechendem Material. Ob wir in Deutschland heute im Jahr 2022 noch überhaupt Material haben, welches einsatzfähig wäre, und welches wir zudem noch abgeben könnten, bezweifle ich ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich würde ich die Truppen in der Ukraine unterstützen, mit allem, was geht!

Diplomatie hat schon immer mehr gebracht als Waffen sprechen zu lassen.

Lars S.: Was bringen Waffenlieferungen überhaupt? Die gesamte EU gibt wesentlich mehr Geld für Rüstung aus als Russland. Hat dies Putin davon abgehalten, seine Armee los zu schicken.... nein. Mehr Waffen ziehen den Krieg nur in die Länge, aber beenden diesen nicht. Hier muss eine wesentlich bessere Lösung ran. Diplomatie hat schon immer mehr gebracht, als Waffen sprechen zu lassen.

Was wäre die Alternative?

Manuela W.: Zur Diplomatie gehören aber zwei Diplomaten. Der Krieg wurde weder von der Ukraine noch von der EU angefangen. Mehr Waffen bedeuten einen höhern Preis für die Ukraine. Putin tut sich damit dann schwer. Was wäre die Alternative? Die Ukraine kampflos an Russland zu geben? Und dann? Wo soll das aufhören?

Ich sehe da eine große Gefahr.

Joachim B.: Einerseits ja, aber andererseits auch wieder nein. Ich sehe da eine große Gefahr, dass wir mit der Lieferung von schweren Waffen immer mehr in den Krieg mit reingezogen werden und das sollte meines Erachtens nach unbedingt vermieden werden. Humanitäre Hilfe uneingeeschränkt ja, aber Waffen nur bedingt und keine schweren Waffen. Es reicht ja schon, dass wir wirtschaftlich sehr mit reingezogen werden und alles teurer wird, ob gerechtfertigt oder nicht, aber es darf auf keinen Fall passieren, dass wir aktiv in den Krieg reingezogen werden.

Dieser Krieg muss gewonnen werden.

Martina V.: Deutschland will anscheinend die ukrainische Bevölkerung verrecken lassen und anschließend könnten wir selber dran sein. Ja, Waffen liefern, denn dieser Krieg muss gewonnen werden.

Hier hilft nur eine voll umfängliche Unterstützung der Ukraine.

Reinhard K.: Hier haben wir wieder mal viel zu lange gezögert, bis endlich gehandelt wird. Natürlich müssen wir und auch der Rest von Europa an die Ukraine liefern, was im Rahmen unser Bestände möglich ist. (Das dürfte sowieso nicht besonders viel sein, da unsere Verteidigung bereits seit über dreißig Jahren kaputt gespart wird). Hier veranstaltet ein Mann aufgrund seiner Vorstellung zum alten Russland einen Feldzug gegen ein friedliches Land. Das, was sich bisher keiner mehr vorstellen konnte, ist mit erschreckender Wirklichkeit und Brutalität eingetroffen. Wenn hier der Rest der Welt wieder nur zusieht, bis alles zu spät ist, brauchten wir uns über ein gemeinsames Europa nicht mehr lange zu unterhalten. Wenn Putin hier mit einem Erfolg abschneidet, wird er sich bestimmt nicht zur Ruhe setzen, sondern weitere Länder überfallen. Hier hilft nur eine voll umfängliche Unterstützung der Ukraine und dies möglichst schnell. Ein schnelles Öl- und Gasembargo würde die Sache sicher beschleunigen mit allerdings auch schwerwiegenden Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Es stellt sich allerdings die Frage: Wollen wir ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende? Was letztendlich auf Dauer die gleichen Auswirkungen haben wird, nur eben viel mehr Tod und Zerstörung als es dies ohnehin schon bringt.

Es besteht die Gefahr, dass Putin anschließend einen dritten Weltkrieg anfängt.

Christian H.: Das Problem ist, dass man Putin nicht einschätzen kann. Was macht er später mit den Zulieferern von Waffen für die Ukraine? Macht er diese danach als nächstes platt? Oder interessiert es ihn nicht. Nicht, dass ich den Angriff auf die Ukraine gutheiße. Es besteht aber die Gefahr, dass Putin anschließend einen Dritten Weltkrieg anfängt und seine Atombomben über die Welt verteilt. Die Zivilbevölkerung schein ihm ja egal zu sein.

Die Zeiten von Diplomatie sind schon längst abgelaufen.

Frank S.: Schwere Waffen? Ja! Aber was Deutschland angeht: Zu langsam, zu spät und zu wenig. Machen wir uns nichts vor. Auf dem Rücken der Ukrainer wird der Konflikt Ost-West ausgetragen. Putin hat die Ukraine überfallen und die Ukraine hat das legitime Recht, Putins Truppen aus dem Land zu jagen. Und ja, die Zeiten von Diplomatie sind schon längst abgelaufen. Da erreicht man Null. Jetzt ist die Zeit, in der man die Ukraine massiv mit Material und Waffen aller Art helfen muss.

Das Risiko, dass Putin in Deutschland einen konventionellen Krieg führt, wird mit jedem abgeschossenen russischen Panzer geringer.

Manuela W.: Ich bin für eine uneingeschränkte Waffenlieferung an die Ukraine. Das Risiko, dass Putin in Deutschland einen konventionellen Krieg führt, wird mit jedem abgeschossenen russischen Panzer geringer. Ob er irgendwann mal den roten Knopf drückt, weiß so oder so keiner. Er will mehr Macht und ist bereit, dafür bisher 20.000 russische Soldaten zu opfern und unzählige zivile Ziele zu zerstören. Warum soll er auf Macht verzichten, wenn er sie so einfach bekommt. Und mir persönlich ist lieber, der Krieg bleibt da, wo er ist. Auf deutschem Boden mit den deutschen Militärs wäre das weniger angenehm für uns alle. Im Übrigen bin ich verwundert, dass das laut Industrie so lange dauern soll, bis die paar Marder und LEO I kampfbereit wären. Sowas muss ein hochtechnisiertes Land schneller hinbekommen.

In der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt.

Stephan U.: Eindeutig ja. In der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt. Man muss keine Angst davor haben, Putin damit einen Grund zu geben, uns anzugreifen. Wenn er es für richtig hält, wird er diesen Grund ohnehin finden. Das Zögern von Scholz ist ein Fehler. Dieser Diktator versteht nur die Sprache der Stärke.

Es sollte jetzt unverzüglich gehandelt werden.

Richard T.: Da bisherige Gespräche zwischen der Ukraine und Russland keinen Waffenstillstand erbrachten, sollte jetzt unverzüglich gehandelt werden und Panzerhaubizen zur Verfügung gestellt werden. Putin will Ergebnisse in Form von Geländegewinn. Solchem Vorhaben muss entschieden mit schweren Waffen entgengehalten werden. Ihm geht es auch nicht um das Leid der Menschen oder sinnlose Zerstörung. Am 9. Mai will er seinen Landsleuten einen Sieg präsentieren.

Systeme müssen auch gewartet und instandgesetzt werden.

Richard S.: Es ist so, dass Waffen auch von einer Besatzung bedient werden müssen, welche das in einer sogenannten Besatzungsausbildung trainiert hat. Einfach in irgend einen Panzer sitzen und los, das gibt es nur in Rambo-Filmen. In der Bundeswehr benötigte man dafür eine Wehrpflichtdauer. Davon abgesehen müssen diese Systeme auch gewartet und instandgesetzt werden können, wer macht das? In den Auslandseinsätzen der Bundeswehr scheute die deutsche Industrie das Kampfgebiet. Diesbezüglich haben viele Menschen soviel Ahnung wie "klein Fritzchen vom Krieg."

Seit wann hatten die westlichen Staaten Zeit, sich unabhängig von Öl- und Gaslieferungen von totalitären Staaten zu machen?

Michael G: Es ist schwer, hier objektiv zu bleiben. Deshalb stelle ich mir folgende Fragen: Seit wann schwelt der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland? Seit wann hätte die Ukraine Zeit gehabt, sich gegen einen Krieg mit Russland entsprechend aufzustellen? Seit wann hatten die westlichen Staaten Zeit, sich unabhängig von Öl- und Gaslieferungen von totalitären Staaten zu machen? Seit wann hatten die westlichen Staaten die Möglichkeit, den Geldhahn für Kriege zuzudrehen? Wieviel Zeit war vorhanden, um westliches Know-how nicht an totalitäre Staaten zu liefern, nur um den Profit der Wirtschaftbosse zu maximieren? Jetzt will man alles in kürzester Zeit legalisieren, was vorher abgelehnt wurde. Kein Wunder, dass so viele Menschen der Politik überdrüssig sind. Die Gier wird nun zum größten Bummerang. So lange die PolitikerInnen das nicht ändern, so lange werden alle die Leidtragenden sein.

Schwere Waffen können doch keinen Krieg beenden.

Rina L. via Facebook: Nein bitte nicht, schwere Waffen können doch keinen Krieg beenden. Es wird nur mehr Elend, Leid und tote Menschen geben. Das darf doch nicht das Ziel sein. Auch wenn die Ukraine nicht in der Nato ist, müssen wir verhandeln. Also müssen gute Diplomaten ran. Der Präsident Österreichs hat doch gesagt, er findet nur Härte und keine Bereitschaft. Dieser Krieg muss schnellstmöglich beendet werden, er schadet der ganzen Welt. Putin ist nur auf sich bedacht. Wenn er geht, müssen alle mit. Es muss bald etwas geschehen, keine Waffen mehr, verhandeln oder handeln.

Diplomatische und Humanitäre Hilfe wäre aus deutscher Sicht am sinnvollsten.

Ansgar H. via Facebook: Waffenlieferungen? Nein. Es sollte eine diplomatische Lösung gefunden werden. Seltsamerweise scheint die Rot-Grüne Regierung immer gleich dabei zu sein, wenn es um Waffen geht. Man muss bedenken, dass die Ukraine weder zur Europäischen Union noch zur Nato gehört. Eine Unterstützung mit Waffen aus einem Nicht-Bündnis-Staat kann man auch als Aggression auslegen. Insbesondere hat Deutschland diesbezüglich auch eine historische Rolle, die zur Vorsicht mahnt. Diplomatische und humanitäre Hilfe wären aus deutscher Sicht am sinnvollsten. Wenn sich auch ein diplomatischer Weg als schwierig erweist. Sanktionen über Sanktionen und Waffenlieferungen können den Frust und das Ziel einer Beilegung dieses Konfliktes negativ beeinflussen.

Eine andere Sprache versteht Putin nicht.

Hendrik von L. via Facebook: Natürlich Waffen. Eine andere Sprache versteht Putin nicht. Er gibt erst Ruhe, wenn die Ukraine dem Erdboden gleich ist.

Putin ist nicht daran interessiert, diesen Konflikt auf eine diplomatische Art und Weise zu lösen.

Peter R. via Facebook: Ich würde sagen ja, es gibt keine diplomatische Lösung, wenn es zu Putin kommt. Er ist nicht daran interessiert, diesen Konflikt auf eine diplomatische Art und Weise zu lösen. Das sollte doch jeden klar sein, der diesen Konflikt verfolgt.