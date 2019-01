Schwere Vorwürfe gegen Krankenhaus: Wurde Patient fälschlicherweise entlassen?

Angehörige, die sich Sorgen um die psychische Gesundheit eines Familienmitglieds machen, empfiehlt die ZfP-Regionaldirketorin Renate Schepker folgende Stellen:

Sozialpsychiatrischer Dienst: Der sozialpsychiatrische Dienst ist bei arkade.ev angesiedelt. Die Außenstelle in Ravensburg befindet sich in der Gartenstraße 3. Es gibt auch Sprechstunden in Leutirch, Isny, Aulendorf, Wangen und Bad Waldsee. Es werden auch Hausbesuche gemacht.

Ambulanzen des ZfP: Bei einer guten Beziehung zum Erkrankten könne man ihn auch fragen, ob er bereit wäre, sich am ZfP einem Facharzt vorzustellen, sagt Schepker. Ambulanzen gibt es am ZfP in Weißenau und in der Gartenstraße 3, im selben Haus wie der sozialpsychiatrische Dienst.

Notfall-Termin: Bei niedergelassenen Psychiatern oder Psychotherapeuten können Notfall-Sprechstundentermine vereinbart werden. Auf der Internetseite www.kvbawue.de gibt es eine Arztsuche. Termine sind direkt oder auch über die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung, Telefon 0711 / 78753966, zu bekommen. (len)