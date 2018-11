Schwere Aufgabe für den FV II

Die U23 des FV Ravensburg muss am Samstag um 14.30 Uhr beim FV Rot-Weiß Weiler ran. Keine einfache Aufgabe: Mit einer starken Serie sind die Allgäuer nach einem schwachen Saisonstart auf Rang drei vorgeprescht.

0:4 im Pokal beim FC Wangen, dann in der Liga 1:3 beim FV Biberach und 0:4 gegen den VfB Friedrichshafen – so hat die Saison für Weiler begonnen. Lang, lang ist’s her – die Rot-Weißen haben längst die Kurve bekommen. Nur noch eine Niederlage gab’s seitdem – beim TSV Berg. Damit hat das Team von Trainer Jürgen Kopfsguter zwar gegen alle Konkurrenten aus den Top Vier der Liga in der Hinrunde verloren, dafür halten sich Mathias Stadelmann und seine Mannschaftskollegen gegen die hinteren Mannschaften schadlos. Der Stürmer selbst hat mit zwölf Treffern standesgemäß längst wieder die Führung in der Torschützenliste übernommen. Zudem hat es in den letzten zehn Spielen nur Spitzenreiter Berg geschafft, mehr als ein Tor gegen die Allgäuer zu erzielen.

In dieser Hinsicht war der FV Ravensburg II sogar erfolgreicher. „Die meisten Mannschaften in der Liga wären froh, wenn sie gegen den Tabellenführer nur ein Tor bekommen hätten“, sagt FV-Trainer Nectad Fetic. Defensiv arbeitet der FV II sehr gut – Basis dafür sind die viel beschworenen Grundtugenden: „Einsatz und Moral passen“, meint der Trainer anerkennend. Viel zu tun gibt’s in der Offensive. Da fehlen die kreativen Ideen eines Christian Barths und der Abschluss eines Omar Jattas. „Die beiden werden uns wohl in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen“, bedauert Fetic. Für den Trainer heißt das: Weiter auf die Jugend setzen – und viel Geduld haben. „Wenn ich allein die Torchancen aufzählen würde, die Robin Hettel hatte – aber er ist eben noch sehr jung.“ Unbeirrt daran weiterarbeiten, die Talente weiterzuentwickeln, die Chancenverwertung zu verbessern – darin sieht Fetic seine Aufgabe. „Die Erfolge werden kommen“, ist sich der Coach sicher.