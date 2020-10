Schwelbrand in Bavendorf verursacht 50.000 Euro Schaden

Durch das schnelle Eingreifen dreier Männer konnte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein größerer Brand in Bavendorf verhindert werden. Das teilt die Polizei mit.

Der 61-jährige Eigentümer eines landwirtschaftlichen Anwesens stellte Qualm unter dem unbewohnten Dachstuhl fest und verständigte sofort zwei Erntehelfer, die in der Nähe des Hauses beschäftigt waren. Mit Feuerlöschern konnten die drei Männer den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen.

Ein Schwelbrand in Bavendorf hat einen Schaden in Höhe von 50.000 Euro verursacht. (Foto: Feuerwehr Ravensburg)

Die Feuerwehr musste das Dach teilweise abdecken, um Glutnester zu löschen. An dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zwei der Männer mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert werden. Sie konnten jedoch kurz darauf wieder entlassen werden.

Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Derzeit gehen die Beamten von einem technischen Defekt aus.