Schweizer Funk-Septett spielt in der Zehntscheuer

Grand Mother’s Funck treten am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer auf. Die Band bringt laut Pressemitteilung „Swiss Funkyness“ auf die Bühne. Das Septett hat seit 1992 über 160 Eigenkompositionen veröffentlicht. Grand Mother’s Funck stöbern dabei im reichen Fundus der afro-amerikanischen Musikgenres. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem bei der Tourist-Info, im Musikhaus Lange und bei der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg.