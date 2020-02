Schwarzer Veri und seine Gesellen machen reiche Beute

Traditionsgemäß ist der Schwarze Veri mit seinen Räubern und Räuberbräuten am Freitagnachmittag in der Ravensburger Innenstadt unterwegs gewesen, um auf Raubzug zu gehen – etwa in der Gastronomie, Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäften.

Mit dabei war immer die Kutsche mit Pferd, in der die gesammelten Spenden landeten. So wartete der Kutscher immer vor den Geschäften. Zwischendurch wurden der Schwarze Veri und seine Gesellen in der Bachstraße mit leckeren Kaffeegetränken versorgt, und einem Inhaber wurde der Freibrief vorgelesen. Kaum im Geschäft, strömten die Räuber und ihre Bräute aus, um zahlreich Spenden zu sammeln.

Sie baten die Inhaber um Nützliches und Wertvolles, um es dann am Abend der Ravensburger Tafel zur Verfügung zu stellen. Das Bild zeigt einen Teil der Räuber und Räuberbräute im Modehaus Bredl, wo sie eine von mehreren Tüten auf dem Boden ausbreiteten, um ihre „Beute“ zu begutachten.