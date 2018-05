Schwarze-Veri-Streit geht im Juli weiter

Die Parteien im Ravensburger Schwarze-Veri-Streit sind bislang nicht gewillt, eine gütliche Einigung zu finden. Deshalb wird es hinsichtlich des Vereinsausschlusses zweier ehemaliger Vorstandsmitglieder wohl ein streitiges Verfahren geben, an dessen Ende ein Richterurteil steht.

Bei einem ersten Gerichtstermin Anfang März war bereits deutlich geworden, dass die beiden klagenden Ex-Mitglieder den – aus ihrer Sicht unbegründeten – Rauswurf nicht hinnehmen wollen. Der neue Zunftrat hingegen hält an der Entscheidung fest. Die Fronten sind verhärtet, ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Am Freitag hat die zuständige Richterin am Ravensburger Landgericht, Therese Müller-Rezbach, einen Fortsetzungstermin des Verfahrens verkündet: Am 16. Juli 2018 geht die Verhandlung mit der Vernehmung der Zeugen weiter.