Schwarze Veri stauben in Ravensburg die Masken ab

Traditionsgemäß sind am Abend des Dreikönigs am 6. Januar die Masken der Schwarzen Veri abgestaubt worden. Nach dieser langen Pause hatten sie es auch richtig nötig. Der Gemeindesaal der Dreifaltigkeit in der Weststadt war mit rund 250 Narren sehr gut gefüllt. 19 Narrensamen waren außerdem mit dabei.

Die Verischalmeien, allen voran der Büttel, zogen in den Saal und spielten nach Jahren wieder auf. Das gemeinsame Singen des Zunftliedes scheiterte allerdings an der CD-Qualität. Die neuen Zunfträte – die Wahl fand zu Pandemie-Zeiten statt – erhielten ihre Zunftratskette. Eine Hiphop-Gruppe aus Laimnau gab ihren Tanz zum Besten. Die Männertanzgruppe Neukirch sorgte für beste Stimmung und das Publikum war begeistert. Nach verschiedenen Ordensverleihungen kam es zum Höhepunkt des Abends – dem Maskenabstauben.

Der schläfrige Hexenteufel wurde durch Maskenmeister Markus Kraus zum Leben erweckt. Dann folgten unzählige Neumitglieder mit ihren Kleinsten. Die Zunft hat derzeit 1387 Mitglieder, davon 550 aktive Hästräger.