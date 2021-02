Schwarze Veri feiert „Online-Fasnet“

In einem Jahr, in dem eine so beständige Tradition wie die schwäbisch-alemannische Fasnet, nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, hat sich auch die Ravensburger Schwarze Veri Zunft Gedanken um Alternativen gemacht. Teilt die Zunft jetzt mit.

Nachdem zu Jahresbeginn immer klarer wurde, dass es in diesem Jahr keinerlei „Präsenz-Veranstaltungen“ geben wird, habe demnach als einzig mögliche Veranstaltungsform die „Online-Fasnet“ zur Verfügung gestanden. Auch wenn jedem Narr und jedem Fasnets-Begeisterten klar sei, dass eine „Fasnet online“ immer nur ein schwacher Trost für die echte Straßen-Fasnet sein könne, so hat die Zunft als Ersatz drei Veranstaltungen für die Haupt-Fasnetszeit um den Rosenmontag herum geplant.

Parallel gestreamt

In den drei Online-Events, die alle parallel auf Facebook und auf Youtube gestreamt werden, feiere die Schwarze Veri Zunft den Weiberball am Donnerstag, die Hemdglonker-Party am Freitag und zeigt am Montagab 10 Uhr ein „Best off“ aus dem Narrensprung 2019. Im Jahr 2019 hat die Schwarze Veri Zunft in Vorbereitung auf ihr 50-jähriges Bestehen ein Profi-Filmteam mit zwei Kameras vor, beim und nach dem Umzug engagiert, um die stimmungsvollen Bilder des Narrensprungs in Ravensburg einzufangen.

Beim Weiberball könne die Zunft als Highlight jetzt schon einen Gastauftritt der Person verraten, die maßgeblich für die „Vertonung“ der heimlichen Hymne der Schwarzen Veri Zunft verantwortlich ist. Insider wüssten sicher, wer gemeint ist.

Die Hemdglonker-Party am Freitag ab 18.30 Uhr stehe ganz im Zeichen der Hits aus den Partys am Gespinstmarkt. Online könne jeder die Hemdglonker-Party-Hitparade mit abstimmen und dabei mit etwas Glück ein Veri-Fan-Set gewinnen.

Aktiv dabei sein

Interaktiv beteiligen könnten sich die Zuschauer und Gäste auch. Bei Youtube und Facebook lesen die Organisatoren die Kommentare und via Whatsapp könnten Bilder aus dem eigenen Wohnzimmer in das SVZ-Studio geschickt werden. Alle Infos finden Sie unter www.schwarzeverizunft.de/fasnet-im-herzen