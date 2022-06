Stirbt Schwäbisch aus? - Schwäbische.de-Leser schwätzen Klartext

Schon vor vier Jahren hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Problem erkannt. Immer mehr Menschen im Südwesten sprechen keinen Dialekt mehr. Grund für die damalige Landesregierung, Geld für eine „Dialektinitiative“ in die Hand zu nehmen.

Aus den Fördermitteln wurde nun die Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“ an der Universität Tübingen finanziert, die sich mit der Frage beschäftigte, wie viel Dialekt können Grundschüler heute in Baden-Württemberg noch sprechen. Das vorläufige Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Untersuchung lässt aufhorchen: Jungen und Mädchen in Baden-Württemberg sprechen kaum noch Dialekt. Der „Sprachalltag liegt heute zwischen Dialekt und Standardsprache“, lautet ein Resümee der Untersuchung. Die Studie wurde von Hubert Klausmann geleitet. Er erforscht seit über 30 Jahren Mundarten im süddeutschen Raum.

Zwei Dialekte beherrschen den Südwesten

In Baden-Württemberg gibt es nach Meinung der Sprachexperten zwei Großdialekte: Fränkisch im nördlichen Drittel und Alemannisch in den südlichen zwei Dritteln. Sie teilen sich jeweils in Untergruppen, diese fächern sich wiederum in viele regionale Mundartformen auf. So gehört das Kurpfälzische, das im Raum um Mannheim und Heidelberg gesprochen wird, zum rheinfränkischen Dialektraum.

Auch das Hohenlohische ist eine fränkische Mundart. Sie wird insbesondere in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis und Bad Mergentheim gesprochen. Alemannische Dialekte, das Badische und Schwäbische, werden im südlichen Landesteil gesprochen, etwa südlich der Linie Rastatt, Pforzheim, Backnang, Ellwangen.

Wir haben Leserinnen und Leser nach Ihren Einschätzungen gefragt und wollten wissen, ob Sie den Dialekt noch sprechen oder gar bedroht sehen.

Die Einschätzungen der Schwäbische.de-Leserinnen und Leser gehen zu diesem Thema auseinander. Einige sind der Meinung, es wäre gut, dass sich der Dialekt zurückziehe. Andere sehen darin einen Verlust von Kulturgut und Identität. In unserer Auswahl haben wir exemplarisch ein paar Kommentare von Schwäbische.de, unserm Instagramkanal und der Facebookseite zusammengefasst.

Eine Auswahl an Kommentaren, die uns erreicht haben:

Die Jugend weiß heute kaum mehr, was Brestlinge sind.

Gabriela A.: Ich glaube auch nicht, dass der Dialekt ganz aussterben wird. Innerhalb der Familie sprechen wir Schwäbisch. Allerdings sind auch viele alten schwäbischen Wörter aus der Verwendung gefallen. Die Jugend weiß heute kaum mehr, was Brestlinge sind, was sie tun sollen, wenn man ihnen aufträgt, den Hof zu firben – um mal nur zwei Begriffe zu verwenden. Wenn ich aber auf der Straße jemand Fremden anspreche, verwende ich automatisch die hochdeutsche Sprache, die mir auch geläufig ist. Antwortet mir derjenige auf Schwäbisch, wird die Unterhaltung auf Schwäbisch weitergeführt. Meine Primärsprache ist also Schwäbisch. […] Wünschenswert aber wäre, dass überhaupt – ob Dialekt oder Schriftdeutsch – das Denglisch reduziert würde.

Es lässt schon etwas nach, aber dass der Dialekt ausstirbt, würde ich nicht behaupten.

Kevin T.: Ich finde grade in den ländlichen Regionen gehört man immer noch irgendwie zur Minderheit, wenn man Hochdeutsch spricht, in den städtischen Regionen (bspw. Ravensburg/Weingarten) ist es tatsächlich ein Mix bzw. ein „schwächeres“ Schwäbisch. Spricht man aber mit Leuten von außerhalb der Region, ist es schon so, dass sie Wörter nicht wirklich verstehen oder grinsen müssen, obwohl ich der Meinung war, dass es überall so ausgesprochen wird. Also ich persönlich finde, es lässt schon etwas nach, aber dass der Dialekt ausstirbt, würde ich nicht wirklich behaupten.

Ich wüsste nicht, weshalb ich heute noch Hochdeutsch reden soll.

Ralf R.: Es hat mich enorm viel Mühe gekostet, bis ich in der Lage war, akzentfrei so zu sprechen wie die Schrift. Während meiner rund zehnjährigen Tätigkeit im südniedersächsischen Göttingen blieb mir auch nichts anderes übrig. Es war wie das Erlernen einer Fremdsprache. Meinen ursprünglich schwäbischen Dialekt habe ich deswegen aber nicht verloren. Ich wüsste allerdings nicht, weshalb ich heute noch Hochdeutsch reden soll, nachdem ich das Beste getan und dem Rat Heinrich Heines folgend Göttingen den Rücken zugewandt habe.

Du sagsch Leck me am Arsch, aber moinsch grads Gegadeil.

Andreas K. auf Facebook: Fir mi isch Dialekt oefach des Beschde, was es gibt. Du sagsch Leck me am Arsch, aber moinsch grads Gegadeil.

Wenn das Schulfach in egal welcher Schulform Deutsch heißt, erwarte ich vom Lehrer einen Unterricht in blütenreinem Amtsdeutsch.

Harald S.: Die Frage ist, was ich will. Wenn ich in einer Notlage Hilfe brauche, muss ich das kommunizieren. Egal ob mit Mimik, Gestik, Schwäbisch oder Amtsdeutsch. Wenn ich mich ab- oder ausgrenzen will, ist Sprache eine Möglichkeit. Daran erkenne ich den Respekt mir gegenüber. Wenn man mir in der Bäckerei keine Brötchen, Schrippen oder Semmeln verkaufen will, sondern nur Wecken, dann ist das keine Bäckerei, sondern ein Folklore-Schuppen. Wenn das Schulfach in egal welcher Schulform Deutsch heißt, erwarte ich vom Lehrer einen Unterricht in blütenreinem Amtsdeutsch. Seinen Dialekt kann er gegebenenfalls im Fach Mundart ausleben. Außerdem spielt noch eine Rolle, ob ich mir Dialekt leisten kann. Wenn ein Verkaufsgespräch in tiefstem Schwäbisch mit einem Hamburger Kunden geführt wird, dürfte der Erfolg sehr bescheiden sein. Dialekt, gleichgültig welcher, ist eine sehr intime Art der Kommunikation, also eher Privatsache. Wie schon gesagt, es kommt darauf an, was ich will.

Dialekt ist Tradition und Kultur, ich finde, das muss man erhalten. Ob Schwäbisch, Bayrisch, Platt oder sonstwas.

Petra L. auf Facebook: Ich arbeite mit Schulkindern, meine Kolleginnen und ich sind Schwaben und wir reden Schwäbisch. Von fast 100 Kindern reden ca. 70 Kinder Schriftdeutsch, der Rest ein Mischmasch aus Schwäbisch und Schriftdeutsch. Wir werden oft von den Kindern korrigiert, wenn wir was Urschwäbisches wie z. B. „wegschmeißen“ sagen. Ich sage oft „Trulla“ oder „Tusnelda“, meist rutscht es mir raus. Da lachen die Kinder dann immer. Bei Gesprächen mit Eltern versuche ich, nicht breit Schwäbisch zu reden, es sei denn, sie schwätzen Schwäbisch. Ansonsten wird im Privatleben geschwäbelt. Dialekt ist Tradition und Kultur, ich finde, das muss man erhalten. Ob Schwäbisch, Bayrisch, Platt oder sonst was.

Wir lieben den Dialekt.

Dunja K. auf Facebook: Ja freilich schwätzet mr Schwäbisch, mei Kinder mehr wie i. Ich bin eine geborene Heidschnucke und bin mit knapp 18 Jahren ins Ländle getrappt, han mi ins Ländle total verliebt und ben dort geblieben. Geheiratet, Kinder (die reine Schwaben sind) bekommen und so weiter. Meine Kinder können beides, sind zweisprachig aufgewachsen. Wir lieben den Dialekt.

Hier geboren, aber kein Schwäbisch.

Jenny D. auf Facebook: Wir sprechen kein Schwäbisch und zudem verstehen wir das meistens nicht, obwohl meine Kinder hier geboren sind.

Yvi D. auf Facebook: Meine Oma spricht ab und wann noch Schwäbisch. Wir nicht mehr.

lalehiller auf Instagram: Ich spreche (schwätze) mit einem schwäbischen Dialekt, finde es echt schade, dass Schüler heutzutage nur noch nach der Schrift sprechen.

Im Kindergarten und in der Schule ist Schwäbisch unerwünscht.

mayer.schorsch auf Instagram: Solange die Kinder noch mit Oma und Opa aufwachsen, wird kräftig Schwäbisch geschwätzt. Das ändert sich schlagartig, wenn die Kinder in die Schule gehen, zum Teil sogar früher im Kindergarten, dort ist Schwäbisch unerwünscht. Das Problem liegt also im System. In Bayern - und da besonders auf dem Land - stört sich niemand, selbstbewusst redet man da Bayrisch.

Gerade in der Uni muss ich Hochdeutsch reden, da mich sonst niemand versteht.

tina17mueller auf Instagram: Ich spreche hauptsächlich Schwäbisch, aber gerade in der Uni muss ich Hochdeutsch reden, da mich sonst niemand versteht, weshalb das Schwäbisch auch leider in der Freizeit abnimmt. In der Schule wurde es bedauerlicherweise auch nie ganz akzeptiert. Mir wurde auch schon einmal sehr viel bei einer Präsentation abgezogen, weil ich vor Nervosität ins Schwäbische gerutscht bin und das, obwohl der Lehrer selbst Schwäbisch redet.