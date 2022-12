Schwäbischer HipHop und knarzende Beats

Heiße Rap-Flows, smoothe Jazz Samples und krachende Drums. Dazu serviert: Stammtischgschwätz und Woizasonndag. Wenn das Gässlesrap Kollektiv (Foto: Veranstalter) am Samstag, 7. Januar, zum etwas anderen Neujahrskonzert ins Kapuziner Kreativzentrum nach Ravensburg einlädt, dann kommen auch Nicht-Schwaben voll auf ihre Kosten, das versprechen die Veranstalter. Denn auch wenn in Mundart gerappt wird, die Botschaften und Beats würden jegliche Sprachbarrieren überwinden. Die Erfolgsformel des Gässlesrap Kollektiva lautet Leidenschaft zur Musik, ein Faible für Mundart und deren Wortwitz und, sich selbst in der Kunst nicht allzu ernst zu nehmen. Seit 2017 sind die „Biosphären-Belzebuben“, wie sich die vier Jungs von der Schwäbischen Alb selbst bezeichnen, bereits unterwegs, um den schwäbischen Lebensstil musikalisch zu beschreiben und mit feinsten HipHop-Beats versetzt zu präsentieren. Los geht’s um 20 Uhr, die Tickets kosten 15 Euro im Vorverkauf auf www.klubkonzerte.de, an der Abendkasse für 18 Euro.