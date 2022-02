„Schwäbische Sterne“: Das sind die drei schönsten Familien-Bergtouren in der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Diesmal verrät Michael Wollny seine Wander-Tipps für Familien.

Die drei schönsten Familien-Bergtouren der Region

ausgewählt von Michael Wollny, Chef vom Dienst Digital und leidenschaftlicher Berggeher

Darauf kommt es bei einer Familien-Bergtour an: Wenn ich eine meiner Solo-Bergtouren plane, unterscheidet sich diese grundlegend von einer Wanderung, die ich mit der ganzen Familie plane. Die Länge, die Dauer, die nötigen Pausen, die Höhenmeter müssen angepasst werden. Und natürlich versuche ich auch, alpines Gefahrenpotenzial zu reduzieren, indem ich anspruchsvolle Kletterpassagen und Absturzgelände ausschließe. Eine Familienwanderung wird sich somit nur selten im Hochgebirge planen lassen.

Allerdings habe ich auch die Option eines Kinderwagens ausgeschlossen, wir wollen ja AM BERG wandern. Es geht also um Touren, bei denen die Kleinsten in der Kraxe sitzen und die etwas Größeren schon selbst mitwandern. Und ja: Die Auswahl in der Region ist üppig und hat mir meine Entscheidung nicht gerade vereinfacht. Ich habe mich deshalb an meinen persönlichen Erfahrungen orientiert.

Da ich kein Freund von Bergbahnen bin und diese zudem auch schnell das Familien-Ausflugsbudget sprengen, habe ich auch diese Option ausgeschlossen. Auch wenn ich durchaus einen Besuch am Lünersee im Brandnertal empfehlen kann. Wer hier den "Bösen Trittsteig" meidet und die Bergbahn nimmt, kann oben am Stausee sogar mit Kinderwagen hochalpine Bergluft schnuppern und sich von einer faszinierenden Umgebung unterhalb von Saulakopf und Schesaplana beeindrucken lassen.

Einen Besuch meines heißgeliebten Hausbergs, dem Hochgrat, habe ich auch ausgeklammert, weil die Überschreitung über die Brunnenauscharte sowie der Gipfelgrat doch alpine Erfahrung bei Kindern voraussetzt und der Normalweg als Aufstiegsroute "viiiel zu langweilig ist", wie meine Kinder sagen würden.

Die Top-3 Familien-Bergwanderungen in der Region:

Die Hohe Kugel: Rund 1.650 Meter ragt die Hohe Kugel im Bregenzerwald über dem Bodensee empor. Was diese Familien-Bergtour so besonders macht, ist die einzigartige 360-Grad-Aussicht, die sich schon während des Aufstiegs immer wieder bietet. Und wer dann am Ende ganz oben steht, kann sich kaum sattsehen. Im Norden breitet sich der gesamte Bodensee vor uns aus, im Westen bekommen wir einen spektakulären Blick auf das Rheintal und den Säntis. Und direkt hinter uns im Süden erhebt sich die massive Flanke des Hohen Freschen. Die Tour führt über Almwiesen und verwurzelte Bergwaldpfade und ist für Kinder ein abwechslungsreiches Erlebnis. Die Tour ist lang, es sollte genügend Zeit für Wandern und Pausen eingeplant werden. Ausreichend zu Essen und Trinken mitnehmen. Mehr Infos gibt's hier. Sagenhafte Aussicht auf der Hohen Kugel. (Foto: Michael Wollny / privat) Dreiländerblick: Diese recht anspruchslose Tour ist eine wunderbare Familienwanderung, wenn man nicht so hoch hinaus will. Wir starten am Fuße der mächtigen Nordflanke des Hochgrats im beschaulichen Steibis. Es geht nach einem kurzen, steilen Stück Teerstraße und Feldweg über saftige Almwiesen, die sich zur Krokusblüte im Frühling mit der Schneeschmelze in ein spektakuläres Blumenmeer verwandeln. Ein optischer Genuss, der an die berühmte Krokusblüte am nahegelegenen Hündle erinnert. Vorbei an Bärenloch Alpe und Hagspiel geht es zum Aussichtspunkt mit Gipfelkreuz auf 1.085 Metern. Dort hat man bei guter Sicht einen fantastischen Blick nach Österreich und in die Schweiz. Für Kinder eine einfach zu gehende Bergwanderung. Mehr Infos gibt's hier. Krokusblüte und ein Weitblick ins benachbarte Ausland. (Foto: Michael Wollny / privat) Hauchenberg: Einer unserer Klassiker, wenn wir bergunerfahrenem Besuch mit Kindern ein bisschen Allgäuer Heimatliebe vermitteln wollen. Entweder von Börlas oder von Diepolz aus geht es durch Bergwäldchen und über Almwiesen auf einem breiten Grat zum höchsten Punkt auf etwa 1.200 Metern. Dort steht auch der 20 Meter hohe Aussichtsturm "Alpkönigblick", der eine grandiose Sicht über die Allgäuer Alpen und das hügelige Allgäuer Hinterland bietet. Vor Ort kann man seinen Hunger in Kling's Hütte stillen, bevor man auf demselben Weg oder als Rundweg wieder absteigt. Wer sich seinen Hunger aufsparen will, findet im Brauereigasthof Schäffler in Missen-Wilhams eine hervorragende Gelegenheit dazu, mit einem der leckersten Biere der Region. Mehr Infos gibt's hier (Börlas) und hier (Diepolz). Blick in die Allgäuer Alpen und Wanderung auf breitem, grasigem Grat. (Foto: Michael Wollny / privat)

+++ Sie kennen selbst noch tolle Familien-Bergtouren in der Region? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, wo und warum Sie diese Touren empfehlen können +++