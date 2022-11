Schwäbisch-Media-Mitarbeiter stellt entflohenen Straftäter

Der Mann, der am Donnerstag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Weißenau geflohen war und den die Polizei als gefährlich einschätzte, konnte schon am Abend wieder gefasst werden. Zu verdanken ist das Sergen Cümert und seinen drei Freunden. Cümert, Führungsnachwuchskraft bei Schwäbisch Media, erkannte den Flüchtigen durch den Fahndungsaufruf der „Schwäbischen Zeitung“ und handelte sofort, als sich ihm unerwartet eine Chance bot.

Cümert und seine Freunde Senad Ameti, Vedat Sögüt und Lavdrim Bekiri sitzen am Donnerstag um 21.10 Uhr gerade in der Dubai-Sisha-Lounge in der Ravensburger Südstadt und schauen sich die Fußball-Weltmeisterschaft im Fernsehen an, als sich die Tür öffnet und ein Mann hereinspaziert.

Er kam direkt an unseren Tisch und hat nach einer Zigarette gefragt, erzählt der 25 Jahre alte Ravensburger.

Einer der Freunde reicht dem Unbekannten die Zigarette, als Cümert das auffällige Piercing am linken Ohr des 38 Jahre alten Mannes bemerkt: „Da hat bei mir etwas geklingelt, denn erst eine halbe Stunde vorher hatte ich den Fahndungsaufruf der Polizei bei schwäbische.de gelesen und mir das Foto angeschaut. Ich habe dann mein Handy genommen, den Bericht noch einmal angeklickt und meinen Freunden gezeigt. Wir waren uns sofort einig: das ist er.“

Fluchtversuch vereitelt

Das Quartett steht auf und folgt dem Mann, der wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Sexualdelikten verurteilt ist, auf die Straße. Dort ist er im Dunkeln erst einmal nicht mehr zu sehen. Die Freunde setzen sich ins Auto und fahren instinktiv in Richtung Kaufland.

Und in der Tat: Da ist der Mann, er läuft am Park-und-Ride-Parkplatz in Weißenau fast direkt am Wagen vorbei. Die vier steigen aus und sprechen ihn an. Sergen Cümert schildert die Situation: „Wir haben ihm gesagt, er soll stehenbleiben. Er hat ganz seltsam reagiert, um Hilfe und nach der Polizei gerufen. Vielleicht war er verwirrt, vielleicht dachte er auch, wir wollen ihn überfallen.“

„Hellwacher Mitarbeiter“

Die jungen Männer informieren sofort die Polizei und vereiteln einen Fluchtversuch. Gewalttätig wird der Geflohene zum Glück nicht. „Wir haben ihm die Hände festgehalten, falls er weglaufen will oder ein Messer hat. Und dann war auch schon die Polizei da“, berichtet Cümert, der beim Zustelldienst Merkuria arbeitet. Merkuria-Geschäftsführer Alexander Bachmann: „Toll, dass unsere talentierten jungen Mitarbeiter hellwach sind und der Kollege hier der Gesellschaft einen wichtigen Dienst erweisen konnte.“

Damit hat die zweite Flucht eines Straftäters während eines Freigangs innerhalb von zwei Wochen ein schnelles Ende gefunden.