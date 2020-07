Schwäbisch Media hat wieder geöffnet

Schwäbisch Media öffnet zum Montag, 3. August, wieder den Empfangsbereich im Medienhaus für alle Kunden und Besucher. In der Ravensburger Karlstraße 16 gelten dann die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag durchgehend von 9 bis 17 Uhr. Besucher werden freundlich gebeten, sich an die geltenden Hygienevorschriften zu halten, also auch einen Mundschutz zu tragen und die Abstandsregeln zu beachten.