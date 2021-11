Schwäbisch für Afrika

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die schwäbische Mundart in allerlei Spielarten ist das Markenzeichen des Oberschwäbischen Kalenders. Weil die Ausgabe für 2022 bereits stark gefragt ist und in den Buchhandlungen gut verkauft wird, vergaben die Kalendermacher 16.000 Euro für Bildungseinrichtungen in Afrika. Beim Treffen am 28. Oktober in der Karl-Arnold-Schule Biberach und bei der Sitzung am 10. November in der Gewerblichen Schule Ravensburg, wo man über die Konzeption des Oberschwäbischen Kalenders 2023 diskutierte, wurden die Gelder aufgeteilt. Hauptempfänger sind Schulen in Afrika, unter anderem das Projekt Berufsschule der Kinderhilfe Ugwaku e. V. im Südosten Nigerias, das auch von der Schülermitverwaltung unterstützt wird. Weiterhin wurde die Gilgil-Polytechnik, eine Berufsschule in Kenia, gefördert. Aber auch der Kinderregenwald oder eine Grundschule in Bangladesh sind dankbare Spenden-Empfänger. Weil alle Team-Mitglieder ehrenamtlich arbeiten, entsteht ein Überschuss, der dann gespendet wird. Bei der Sitzung am 10. November konnten die Team-Mitglieder Alfred Mühlegg, Dzevad Nokic und Marianne Traunecker aus beruflichen bzw. ehrenamtlichen Gründen nicht dabei sein.

Ausgangspunkt und Grundlage des Oberschwäbischen Kalenders ist eine Auswahl von Fotos und Grafiken, die an Beruflichen Schulen entstehen. Daraus entwickeln Lehrerinnen und Lehrer (die meisten schon im Ruhestand) sowie Fachleute aus Literatur und der Drucktechnik die Kalenderblätter. Auf der Internetseite www.oberschwaebischerkalender.de sind weitere Informationen einsehbar.