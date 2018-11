Schwache zweite Halbzeit wird Rams zum Verhängnis

Die Handballer des TSB Ravensburg haben am Samstag eine deutliche Niederlage gegen den SC Vöhringen einstecken müssen. Eine schwache zweite Hälfte kostete die Rams letztendlich wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Zur Pause stand es nur 12:13 aus Sicht der Ravensburger, am Ende jedoch 24:34.

Die Ravensburger fanden gut in die Partie und gingen durch Lukas Paul in Führung. Vor allem in der Defensive stand der TSB stabil und hatte die starken Rückraumspieler der Vöhringer im Griff. Die Gastgeber wirkten im Angriff ideenlos, kamen jedoch über Tempogegenstöße häufig zu einfachen Toren. Die Führung wechselte nahezu im Minutentakt. Gegen Ende der ersten Hälfte hatte Ravensburg die große Chance, sich einen Vorsprung herauszuspielen. Zwei Vöhringer mussten eine zweiminütige Zeitstrafe absitzen, die Rams waren in doppelter Überzahl. Doch anstatt diesen Vorteil zu nutzen, spielte der TSB in der Offensive teils katastrophale Angriffe, die überwiegend zu einem Tempogegenstoß und somit zu Toren für Vöhringen führten. Der Ravensburger Torhüter Joachim Neff verhinderte mit einigen starken Paraden, dass der Rückstand zur Pause nicht höher ausfiel.

Die mitgereisten Anhänger des TSB hofften, dass ihre Mannschaft nach der Pause zur anfänglichen Konzentration zurückfinden würde. Die Spieler der Rams zeigten nach Wiederanpfiff jedoch das Gegenteil. Innerhalb von nur fünf Minuten erspielte sich Vöhringen einen Fünf-Tore-Vorsprung, Ravensburg hatte vor allem in der Defensive nichts entgegenzusetzen. Auch eine Auszeit durch TSB-Trainer Levente Farkas brachte die Mannschaft nicht zurück in die Spur. In der Offensive landeten die Würfe häufig in den Händen des Torhüters oder neben dem Tor, in der Defensive luden große Lücken die Vöhringer zu einfachen Toren ein. In der 46. Minute zog Vöhringen auf sechs Tore davon, spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden. Einzig Kreisläufer Maximilian Ober zeigte eine starke Leistung und war bester Torschütze der Rams.

Gegen eine erfahrene Landesliga-Mannschaft wie Vöhringen hatte Ravensburg so keine Chance auf einen Sieg. Das nächste Spiel bestreitet der TSB am Freitag um 20.30 Uhr bei der TSG Söflingen.