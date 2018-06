„Schwäbische Zeitung“ verlost Karten für die Wise Guys

Die Wise Guys treten am 18. März 2016 in der Oberschwabenhalle in Ravensburg auf. Dort präsentieren sie ab 20 Uhr ihr neues Album „Läuft bei Euch“. Das aktuelle Studio-Album wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht. Auf der CD setzt sich die Vokal-Band mal ironisch, mal sarkastisch und mal ernsthaft mit verschiedenen Auswüchsen des Zeitgeists auseinander. Der mobile Selbstportrait-Wahn („Selfie“), das Verhalten der sogenannten Schaulustigen („Gaffen“), korrupte Fußballfunktionäre („Gaunerkarriere“) – alle bekommen ihr Fett weg. Wise-Guys-Knaller („Lasst die Sau raus“, „Der Rock’n’Roll ist tot“), harmonische Midtempo-Songs („A cappella“) und gefühlvolle Balladen („Das Lied bei deinem ersten Kuss“, „Wo bist du“, „Du fehlst mir so“) machen das aktuelle Album zu einem musikalisch und textlich enorm vielseitigen Erlebnis, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit. Karten ab 24,65 Euro gibt es bei Südfinder Ticket unter Telefon 0751/29555777 oder im Internet unter www.suedfinder.de/ticket. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5x2 Karten. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Dienstag, 15. Dezember, 18 Uhr, eine E-Mail an gewinnenrv@schwaebische.de, Stichwort „Wise Guys“.