Schwäbische.de-User haben entschieden: Das sind die schönsten Badeseen der Region

BIBERACH

Gewinner: Freibad Uttenweiler

Das Gesundheitsamt bescheinigt dem Freibad in Uttenweiler beste Wasserqualität. (Foto: Archiv)

ULM/ALB-DONAU

Gewinner: Badesee Erbach

Der Badesee in Erbach. (Foto: Burghart)

OSTALB

Gewinner: Ellwangener Kressbachsee

Ein Highlight am Kressbachsee ist die neue Wasserrutsche. (Foto: Wiedenhöfer)

BODENSEEKREIS

Gewinner: Strandbad Kressbronn

Das Naturstrandbad in Kressbronn. (Foto: ANDY HEINRICH)

RAVENSBURG

Gewinner: Aulendorfer Steegersee

Steegersee, Aulendorf (Foto: Stadt Aulendorf)

Wo?

Steeger See 1, 88326 Aulendorf / Vom Bahnhof in Aulendorf in nur 10 Gehminuten erreichbar.

Wann?

Je nach Witterung vom 5. Mai bis 15. September. Geöffnet von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Letzter Einlass um 19.00 Uhr.

Was?

Kiosk. Spielplatz. Beachvolleyball. Tischtennis. Schließfächer vorhanden.

Wieviel?

Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche 1,70 Euro

Erwachsene 3,00 Euro

Familien 6,80 Euro

Weitere Kartenpreise auf der Homepage des Strandbads Steegersee

Hier das Endergebnis des Votings für den Landkreis Ravensburg:

Die sommerlichen Temperaturen locken die Menschen an die Badeseen und Flüsse in der Region.

