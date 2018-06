Schussental rätselt über geburtenschwachen Jahrgang

Um rund zehn Prozent sind die Geburten im Jahr 2011 in den Kliniken von Ravensburg (St. Elisabeth) und Weingarten (14 Nothelfer) zurückgegangen. Die Zahlen fielen innerhalb eines Jahres von 777 Geburten 2010 auf 707 2011 in Ravensburg und von 706 auf 620 in Weingarten – ein beachtlicher Rückgang, für den es ganz unterschiedliche Erklärungsversuche gibt.

Klaus Kalmbach von der Abteilung Marketing und Presse der Oberschwaben-Klinik findet die Zahl zwar hoch, ordnet sie jedoch in einen bundesweiten Trend ein. Eine Schwankung von bis zu zehn Prozent liege überdies „noch im Rahmen des Üblichen“. „Von 2008 auf 2009 hatten wir einen Anstieg in ähnlicher Größenordnung“, gibt Kalmbach ein Beispiel. Seinerzeit waren aus 822 plötzlich 893 Geburten geworden. Einen besonderen Grund dafür, etwa schwankende Beliebtheit der Klinik und Abwanderung in die Nachbarschaft, gebe es nicht. Der allgemeine und europaweite Trend zum Geburtenrückgang sei jedoch auch in Ravensburg zu beobachten.

Im Wangener Haus der Oberschwaben-Klinik sind die Zahlen seit 2007 stark gestiegen (von 544 im Jahr 2007 auf 648 im Jahr 2011). Dafür gibt es laut Klaus Kalmbach aber eine einfache Erklärung: Die Geburtenstation in Lindenberg im Allgäu schloss 2007.

Paul Blechschmidt, Geschäftsführer der Klinik 14 Nothelfer in Weingarten, führt die Zahlen schlicht auf einen geburtenschwachen Jahrgang 2011 zurück. Beim Klinikum in Tettnang dagegen war die Zahl im gleichen Zeitraum stabil. Geschäftsführer Jürgen Sachsenmaier freut sich sogar über genau zwei Geburten mehr als 2010. In der Montfort-Stadt kamen 2011 582 Kinder auf die Welt. 2006 betrug die Zahl noch 480, stieg also seither um mehr als 100 Kinder an. Jürgen Sachsenmaier findet die Zahlen aus Ravensburg daher auch „ungewöhnlich“. An Spekulationen über eine mögliche Ursache möchte er sich allerdings nicht beteiligen. Einen geburtenschwachen Jahrgang hat er in Tettnang nicht feststellen können.

Stabil ist die Zahl auch in der Klinik Bad Saulgau. Hebamme Claudia Maier-Weiß berichtet von exakt gleich vielen Neugeborenen: Sowohl 2010 als auch 2011 kamen in Bad Saulgau 320 Kinder auf die Welt. Paul Blechschmidt sieht aber keine Abwanderung schwangerer Frauen aus dem Schussental in das Umland. Erstens sei an der bewährten Struktur der Klinik nichts verändert worden, zweitens „geben die Zahlen das einfach nicht her“. Nicht über Ursachen spekulieren möchte auch Klaus Kalmbach. „Ich kann die Zahlen aus dem Umland nicht interpretieren“, sagt er. Der demografische Wandel sei einfach auch im Schussental zu spüren, „das sind schlicht und einfach Fakten“. Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings eine Meldung aus dem Klinikum Friedrichshafen, der zufolge die dortigen Geburten 2011 in die Höhe geschnellt seien. Wie hoch genau die Zahlen sind, konnte die Pressestelle bisher nicht ermitteln. (kap)