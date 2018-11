Schulzentrum mit Graffitti beschmiert

Am Berufsschulzentrum in der Gartenstraße in Ravensburg sind zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, durch bislang Unbekannte mehrere Außenwände durch Graffiti beschmiert worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Besprüht wurden die Wände laut Polizeibericht mit Schriftzügen wie „Go vegan 369“, „die Menschen schlafen stehend“, „Spiritualität... sucht euch, no religion“ und „Wacht auf“. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.