Schulz Group und Soluware spenden insgesamt 6000 Euro

Die Schulz Group und die Soluware haben insgesamt 6000 Euro an Einrichtungen in der Region gespendet, wie das Unternehmen mitteilt. „Soziales Engagement vor Ort ist uns ein großes Anliegen“, unterstreicht Amelie Schulz, Geschäftsführerin der Soluware GmbH, bei der Übergabe eines Spendenschecks. Die Spende über 3500 Euro überreichte sie stellvertretend für die Schulz Group und die Soluware an Roswitha Kloidt und Gudrun Lohr-Kapfer der Kinderstiftung Ravensburg. So sollen hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche aus der Region unterstützen werden.

„Unsere Wahl für eine Spende fällt auf die Kinderstiftung Ravensburg, da sie Kinder und Jugendliche sowie deren Familien nicht nur mit materiellen Gütern, sondern auch durch gezielte und individuelle Förderungen unterstützt und ihnen dadurch neue Perspektiven aufzeigt – dieses Engagement möchten wir mit unserer Spende würdigen“, wird Amelie Schulz zitiert.

Bei der Kinderhilfe Ravensburg handelt es sich um eine Treuhandstiftung der Caritas, welche hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche im Landkreis Ravensburg unterstützt. Die Hilfen reichen von einmaligen Schnellhilfen bis hin zu langfristigen Förderungen von Freizeitaktivitäten wie Sportkursen oder Musikstunden.

Außerdem habe sich die Schulz Group dafür entschieden, das Projekt „Clinic Home Interface“ des medizinischen Zentrums der Oberschwabenklinik mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro zu unterstützen. „Clinic Home Interface“ ist die ambulante Palliativversorgung, die unheilbar-erkrankte Patienten berät, versorgt und begleitet. Ziel des Projekts ist es, die Lebensqualität der Menschen zu erhalten, zu verbessern und ein menschenwürdiges Leben zu Hause zu ermöglichen.

Die Schulz Group, mit Hauptsitz im Gewerbegebiet Erlen, ist eine mittelständische Unternehmensgruppe mit deutschlandweit mehr als 600 Mitarbeitern.