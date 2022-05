Schulkinder laufen vermehrt zur Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer Coronapause findet dieses Schuljahr an der Grundschule Weststadt Ravensburg wieder die Aktion „Hin&Weg“ statt. Mit der Aktion möchte der Elternbeirat der Schule in Kooperation mit dem Förderverein Weststadtschule die Kinder dazu anregen, den Schulweg öfters zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen und dadurch auch die Elterntaxis an der Schule reduzieren, insbesondere durch Plakate entlang der Höllwaldstraße. Dadurch wird nicht nur die gefährliche Verkehrssituation entschärft, es macht zudem fit, schützt das Klima und hält gesund.

Im Aktionszeitraum vom 25. April bis zum 3. Juni können die Kinder für jeden gelaufenen Schulweg eine Perle für die Klasse sammeln. Am Ende der Aktion werden die gesammelten Perlen gezählt und entsprechend der Klassengröße ausgewertet. Mit Unterstützung des Fördervereins der Schule werden die Klassen mit den meisten Perlen durch einen gemeinsamen Klassenausflug belohnt.

Vielen Dank an den Förderverein Weststadtschule und den zahlreichen Sponsoren, die die Aktion unterstützen.