Schuler: Dunkle Ecken besser ausleuchten

Mehr Licht in dunkle Ecken wünscht sich Stadtrat August Schuler (CDU). Gerade ältere Ravensburger fühlten sich in den Abendstunden nicht überall wohl, so Schuler: „Es heißt: Die Fahrbahnen sind beleuchtet, die Gehwege aber nicht.“ Als ein Beispiel nannte der Stadtrat die Weinbergstraße. Oberbürgermeister Daniel Rapp versicherte, dass die Stadtverwaltung dieses Thema auf dem Schirm habe. Man sei ständig bemüht, dunkle Ecken zu identifizieren und die Situation dort Stück um Stück zu verbessern.