Kultusministerin Susanne Eisenmann will sich mit aller Macht um die Wiedereröffnung zumindest von Grundschulen und Kitas nach dem 10. Januar einsetzen.

„Ich gehe davon aus und werbe sehr dafür, dass wir Kitas und Grundschulen in jedem Fall wieder in Präsenz öffnen und auch Klasse 5, 6 und 7 sowie die Abschlussklassen im Blick haben - unabhängig von den Inzidenzzahlen“, sagte die CDU-Politikerin.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich Mitte Dezember skeptisch gezeigt mit Blick auf die Öffnung von Schulen. „Wo wir sind am 11. Januar, wird man sehen“, hatte der Regierungschef gesagt. „Keine Maßnahmen erfolgen unabhängig von den Infektionszahlen.“

Eisenmann betonte immer wieder Betreuungsprobleme für Eltern als Folge von Schulschließungen - und Probleme für schwächere Kinder, die durch Fernunterricht noch mehr abgehängt würden. „Manchmal ist es auch hilfreich, nicht nur auf Virologen zu hören, sondern auch auf Kinderpsychologen und Kinderärzte, die eine ganz klare Haltung haben zu Schulschließungen.“

Die Ministerpräsidenten wollen am 5. Januar über das weitere Vorgehen entscheiden. Denkbar ist, dass der Lockdown verlängert wird, sollten die Zahlen nicht deutlich sinken.

Homeschooling hat doch prima funktioniert

Michael B.: "Wir sollten Homeschooling ansteuern. Hat prima funktioniert bisher, die Kids kommen super klar damit. Soll Frau Eisenmann doch morgens schon in den überfüllten Schulbus sitzen, Masken werden zum Teil nicht oder nicht richtig getragen (keiner kontrolliert!) und dann auf dem Hotspot Schule sich befinden. Immer mehr Schüler waren vor den Ferien positiv getestet worden, ganze Klassen in Quarantäne. Wenn Lockdown, dann jetzt bitte richtig. Lieber zwei Wochen länger, als dann im Februar wieder."

Setzen, 6!

Marius H.: "Wir haben an der Grundschule noch nicht mal FFP2-Masken. Ein Trauerspiel! Und dann sich Gedanken über eine schnelle Öffnung machen? - Setzen, 6!"

Alles wurde geschlossen - nur die Schulen lange nicht

Christian H.: "Die meisten Schulen haben bereits im Sommer die Voraussetzungen für sauberen Distanzunterricht geschaffen. Nur ausprobieren und durchführen durften sie nicht. Es wird immer behauptet, die Infektionen kämen nicht aus den Schulen. Und das, obwohl anderseits nicht mehr nachvollziehbar ist, woher die Infektionen überhaupt kommen. Es wurde im Dezember fast alles geschlossen, wo sich mehrere Menschen auf engem Raum treffen und Tröpfchen austauschen können - nur die Schulen nicht - der einzige Raum, wo überhaupt noch mehr als drei Leute in einem Raum miteinander sprechen dürfen."

Kein Hallenbad, kein Sportangebot, kaum Freunde treffen

Sabine F.: "Unbedingt müssen die Schulen , Kindergärten und Kitas wieder geöffnet werden, ohne weitere Zeitverzögerung bitte. Vor allem die Grundschulkinder müssen regelmäßig in die Schule gehen können, da kann noch nicht von Zuhause gearbeitet werden. Alle kleinen Kinder müssen wieder in ihre Einrichtungen gehen können. Die Politik darf die Mütter nicht vergessen, auch die, welche kein Homeoffice haben. Kein Hallenbad, kein Sportangebot, kaum Freunde treffen, und dies seit März. Und leider wurde einige Grundschulkinder schulmäßig kaum mit Arbeiten bedacht. Die Lehrerin meiner Enkeltochter dachte, sie hätte nun einfach bezahlten Mehrurlaub. Die Eltern und deren Familien können dies nicht auf weitere Zeiten leisten!"

Wechselunterricht und Betreuungsangebote

Kerstin G.: "Wir, eine Familie mit zwei Schülern, befürworten den Wechselunterricht. So haben alle Schüler/innen die Möglichkeit, dem Unterrichtsstoff zu folgen bzw. zu vertiefen, auch die Kids die nicht die Voraussetzungen dafür haben, um Homeschooling zu machen. Es kann auf Nachweis eine Betreuungsmöglichkeit der Schulen, wie vorher ja auch, eingerichtet werden. Auf der anderen Seite ist es wirklich ein Entzerren (Abstände einhalten) über einen anderen Klassenteiler und die überfüllten Busfahrten sind uns alle ein Dorn im Auge. Lieber jetzt nochmals diese Variante, als später wieder Lockdown und wieder alles retour!"

Das Leben muss weitergehen. Wie lange sollen Kinder abgeschottet werden?

Petra S. via Facebook: "Ich sehe meine Kinder und ich habe Mitleid. Sie vermissen ihre Freunde, haben keine Sozialkontakte. Es sind Kinder und ja, wir müssen lernen, mit Corona zu leben, denn verschwinden wird es nicht einfach so wie es kam. Sollen Kinder jetzt einfach abgeschottet werden? Es muss weitergehen, für uns alle. Grundschulen haben gute Konzepte vorgelegt und alleine für die Kinderseelen sollte es weitergehen."

Öffnen! - Es gibt gute Schutz-Konzepte

Walter F.: "Ja natürlich müssen die Einrichtungen wieder geöffnet werden. Wir haben gute Konzepte an den Schulen, um Infektionen zu vermeiden. Von September bis Dezember keine Infektion an der Grundschule Aalen Unterrombach. Bitte öffnen, unsere Kinder brauchen die Schule und auch die Kita."

Wo sind die Luftfilter, die Konzepte für Schulbusse?

Dominic S.: "Aktuell 852 Tote, Gesundheitssystem knapp an der Grenze. Auch Kinder sind inzwischen nachweislich am Infektionsgeschehen beteiligt, wie Studien aus anderen Ländern (z.B. Österreich) zeigen, sie haben gleiche/ähnliche Viruslast (siehe Drosten) und es gibt Schulcluster (siehe Hamburg). Frau Eisenmann und andere KultusministerInnen haben immer wieder das Märchen von der sicheren Schule erzählt, dies ist aber bei diesem Infektionsgeschehen nicht richtig. Wo ist ein Stufenplan von Frau Eisenmann, gestaffelt nach Inzidenz mit klaren Maßnahmen wie Wechselunterricht ab Inzidenz von 25, oder nach Vorschlag des RKI ab 50? Und wenn schon Präsenzunterricht, wo sind die Luftfilter? Was ist mit dem ÖPNV und und und? Übrigens sagen nicht alle Kinderpsychologen das Gleiche, es gibt auch einige, die Kinder behandeln, welche Angst haben, in die Schule zu gehen."

So schnell wie möglich öffnen

Initiative "Schule im Hotel" via Facebook: "Ja, so schnell wie möglich öffnen - mit Abstand, Sicherheits- und Hygienekonzept: Schule im Hotel."

Erzieherinnen haben höheres Infektionsrisiko

Diana K.: "Laut einer Studie der AOK beträgt das Risiko einer Corona-Infektion bei Erziehern das 2,2-Fache des Durchschnittswertes. Damit ist die Aussage, das Kindergartenkinder keine Rolle im Infektionsgeschehen spielen, hinfällig. Meiner Meinung nach ist es für die Reduzierung der Infektionszahlen wichtig, sowohl Kindergärten als auch Schulen weiterhin geschlossen zu halten, auch zum Schutz der Kinder, der Familien und des Personals."

Die Erkenntnisse auszublenden ist nicht nachvollziehbar

Elvira K.: "Die Verantwortung für Kinder liegt innerhalb einer Familie. Es gibt mit Sicherheit Gründe, die - wenn Kindesgefährdung besteht - ein Eingreifen des Staates erfordern, zu Recht. Doch Frau Eisenmann hat für mich das aktuelle Geschehen nicht im Blick. Die belegten Erkenntnisse auszublenden, ist nicht nachvollziehbar."

Jede verhinderte Ansteckung ist wichtig

Thomas K.: "Solange die Corona-Zahlen bzw. die Inzidenz nicht sinkt, braucht man nicht über eine Schulöffnung zu debattieren. Volle Pausenhöfe, keine Abstände und massenhaft überfüllte Schulbusse sind in der aktuellen Situation das absolut falsche Zeichen. Es mag sein, dass von den Schülern eine geringere Ansteckungsgefahr ausgeht, aber geringer bedeutet nicht null. Und aktuell muss man einfach sagen, dass jede verhinderte Ansteckung wichtig ist. Das traurige ist einfach, dass seit dem ersten Lockdown im März keinerlei Fortschritt in den Schulen eingetreten ist, sonst hätte man jetzt nicht die großen Probleme. Ich würde nach derzeitiger Lage die Schulen noch mindestens eine Woche länger zu lassen und dann maximal mit halber Stärke anfangen."

Wirklich keine Gefahr durch Schulen?

Verena U.: "Vor der Öffnung muss durch eine unabhängige Untersuchung zweifelsfrei geklärt werden, ob die von Dr. Eisenmann ständig wiederholte Behauptung, von den Schulen gehe keine wesentliche Infektionslast aus, richtig ist."

Die Fernlernkonzepte funktionieren

Angelika S.: "Viele Schulen haben viel Arbeit in die Entwicklung von Fernlernkonzepten investiert, das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung hat umfangreiche Materialsammlungen erstellt, Kommunen haben viel Geld für professionelle Lernplattformen ausgegeben. Fernlernen würde jetzt unter ganz anderen Bedingungen stattfinden als im März. Daher gibt es überhaupt keinen Grund, die Gesundheit von Schüler*innen und Lehrkräften und deren Familien unnötig zu gefährden. Fernlernen wäre sehr gut machbar, eine Schulöffnung am 11.1. wäre unverantwortlich. Es gibt schon genug Menschen, die aufgrund zu später Maßnahmen im November/ Dezember gerade auf Intensivstationen um ihr Leben ringen. Frau Eisenmann sollte sich als Kultusministerin ihrer Verantwortung bewusst sein - nicht nur für die Gesundheit der Schüler und der Lehrer, sondern auch für die von deren Familien."

Technische Infrastruktur wurde verschlafen

Regine S.: "Ich bin der Meinung, dass es unverantwortlich ist, die Schulen wieder zu öffnen. Anstatt in die Offensive zu gehen, muss Frau Eisenmann endlich einen Plan B vorstellen. Entweder geht Sie jetzt auf einen gut organisierten Wechselunterricht ein - sehe ich allerdings auch noch etwas kritisch - oder Sie sorgt endlich für eine gut funktionierende Internetbasis, damit Homeschooling auch überall funktioniert und entsprechende Lehrpläne erstellt werden, damit auch Grundschulkinder weitestgehend ohne die Unterstützung ihrer Eltern - die ebenfalls im Homeoffice arbeiten müssen - den Onlineunterricht nachvollziehen können. In einem Zeitalter mit derart vielen technischen Möglichkeiten, verstehe ich nicht, warum letzteres in den vergangenen Monaten nicht weiter ausgebaut wurde."

Gedränge in den Schulbussen und hohe Fallzahlen

Peter H. via Facebook: "Ich denke, solange die Zahlen nicht runtergehen und in den Schulbussen alle aufeinander hocken, geht das nicht."

