Schulen bekommen neue Dächer und Leitungen

Mit einem großen Sanierungsprogramm hilft die von Grünen und CDU geführte Regierung landesweit Schulen, ihre Gebäude, Heizungen oder ihre Technik zu erneuern. Laut Pressemitteilung profitieren auch die Grundschulen in Wilhelmsdorf, Baindt, Eschach im Landkreis Ravensburg und Tettnang-Kau im Bodenseekreis von den dringend benötigten Mitteln.

Mit 760 000 Euro werden die Fenster, das Dach, der Außenputz, die Lüftungsanlage und die Abwasserleitungen in der Grundschule Wilhelmsdorf saniert. 339 000 Euro stehen für die Stefan-Rahl-Schule in Eschach für den Austausch der Elektroleitungen, Verteiler und zentrale Anlagenkomponenten und Brandschutzmaßnahmen zur Verfügung. In der Klosterwiesenschule in Baindt werden die Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen mit 248 000 Euro saniert. Die Grundschule Kau in Tettnang bekommt neue Fenster, Heizung, Sanitär- und Elektroleitungen, Wärmedämmung und eine Neudeckung des Dachs für insgesamt 183 000 Euro.

„Der Sanierungsbedarf ist ohne Frage dringend und groß. Fenster und Dächer müssen renoviert, Schultoiletten saniert, Heizungen erneuert oder in Barrierefreiheit und Wärmedämmung investiert werden“, so die Landtagsabgeordneten Manne Lucha (Grüne) und August Schuler (CDU). Mit dem kommunalen Sanierungsfonds bekennt sich die Landesregierung ganz klar dazu, die Kommunen bei Sanierungen zu unterstützen. „Uns ist wichtig, dass die Kommunen ihren Sanierungsstau abbauen können“, sagt MdL Lucha. Das Förderprogramm ist laut MdL Schuler eine echte Zukunftsinvestition und eine Investition in gute Bildung.

Im kommunalen Sanierungsfonds sind in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von 304,6 Millionen Euro verfügbar. Damit können 341 Sanierungsmaßnahmen gefördert werden. Davon kommen insgesamt 34 948 200 Euro allein Schulen im Regierungspräsidium Tübingen zugute. Aufgabenträger sind die Kommunen und die freien Schulträger.

Ob eine Schule für ihr Sanierungsprojekt öffentliche Gelder erhält, orientiert sich an festen Vorgaben.So kommen Bauvorhaben von mehr als 200 000 Euro in Frage. Bewilligt werden die Anträge vom zuständigen Regierungspräsidium.