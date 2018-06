Schuldt kommt mit Pauken und Trompeten

Clemens Schuldt ist der neue Chefdirigent des Münchener Kammerorchesters. Für sein Antrittskonzert müssen da Pauken und Trompeten in stattlicher Form schon sein. So steht morgen, Mittwoch, das Orchester in großer Besetzung im ersten von drei Konzerten im Ravensburger Konzerthaus im Mittelpunkt. Auf dem Programm: Beethovens Eroica und die vierte Orchestersuite von Johann Sebastian Bach. Außerdem ein Auftragswerk der Italienerin Clara Iannotta, Preisträgerin der musica femina.

Clemens Schuldt, gebürtiger Bremer, hat zunächst als Geiger in verschiedenen Orchestern, zuletzt in der Kammerphilharmonie Bremen, gespielt, bevor er sich ganz der Dirigentenlaufbahn zuwandte. Inzwischen gilt Schuldt international als einer der spannendsten jungen deutschen Dirigenten; die ersten beiden Dirigate beim MKO 2014 und 2015 waren für beide Seiten so erfreulich, dass das Orchester ihn im letzten Sommer einstimmig zum Nachfolger von Alexander Liebreich gewählt hat. Warum es zwischen ihm und dem Orchester so schnell gefunkt hat, erklärt Schuldt in seinem Grußwort der Saisonbroschüre folgendermaßen: „Wir sprechen dieselbe Sprache. Nämlich die Sprache der Kammermusik, deren Detailschärfe und Tiefe der Interpretationen wir auch als Orchester anstreben. Überdies mögen wir beide offenbar eine flexible und durchhörbare Klanglichkeit. „Es ist für mich eine große Ehre, eines der profiliertesten Kammerorchester als Chefdirigent leiten zu dürfen“, kommentierte Clemens Schuldt seine Wahl im vergangenen Jahr.

In der Saison 2016/17 wird sich das Orchester auf die Spuren der Reformation begeben und erleben, auf welch vielfältige Weise dieses Ereignis die Musik beeinflusst hat. Schuldt sieht Reformation und Reformen als Motor für Erneuerung und Weiterentwicklung – danach strebe er als Musiker ständig. Neben dem Wunsch, seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, sei es für ihn ebenso wichtig, in das Ensemble hineinzuhören, Impulse wahrzunehmen und Anregungen aufzunehmen, schreibt er weiter. Diese Haltung sei seiner Meinung nach die Voraussetzung, um gemeinsam Musik zu machen. Programmatisch werde er den Weg, den seine Vorgänger so stark und klug geprägt haben, weitergehen. Schuldt: „Wir möchten der Neuen Musik ebenso ihren Platz sichern, wie wir Altes und scheinbar Vertrautes neu entdecken und zueinander in Bezug setzen wollen.“

Die Einführung um 19.30 Uhr im Kleinen Saal hält der Cellist Michael Weiß.

Karten gibt es für 27, 24 und 21 Euro. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Die Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Ravensburg, Kirchstr. 16, Ravensburg. Telefon: 0751/82-800, E-Mail: tourist-info@ravensburg.de