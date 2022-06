Schulden- und Insolvenzberatung im Kreis Ravensburg hilft bei finanzieller Notlage und Energieschulden

Die Schulden- und Insolvenzberatung des Landkreises Ravensburg richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner im Kreis, die in eine aktuelle finanzielle Notsituation geraten sind. Gemeinsam werden Wege für einen wirtschaftlichen Neuanfang erarbeitet, wie es in der Pressemitteilung des Landratsamts heißt. Die Beratung ist kostenfrei und erfolgt vertraulich, unter Einhaltung des Datenschutzes.

Beratungsgespräche in Ravensburg finden im dortigen Landratsamt, Kreishaus II, Gartenstraße 107, statt. Terminvereinbarungen sind unter den Rufnummern 0751 / 85 31 79, 85 31 81 oder 85 31 82 sowie per E-Mail an: schuldenberatung@rv.de möglich. Auch wird in der Außenstelle Wangen des Landratsamts, Liebigstraße 1, beraten. Dort können Termine unter Telefon 07522 / 996 36 81, 0751/85 31 79 oder ebenfalls via E-Mail (schuldenberatung@rv.de) vereinbart werden. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.rv.de/schuldenberatung