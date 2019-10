Schuhgutscheine im Auftrag der Sonja Reischmann Stiftung

Im Auftrag der Sonja-Reischmann-Stiftung hat das Jobcenter diese Woche wieder Schuhgutscheine im Gesamtwert von 9740 Euro an Ein-Eltern-Familien im Landkreis Ravensburg geschickt, die mit einem schmalen Budget auskommen müssen. Wie schon in den vergangenen zwölf Jahren ist der Beginn der nasskalten Jahreszeit der Startschuss für diese Aktion, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Sie garantiere Kindern zwischen drei und 13 Jahren in wechselnden PLZ-Gebieten warme Füße. Unbürokratisch und genau da, wo sie gebraucht wird, komme diese Hilfe an. Dank Spenden und dem Verkaufserlös auf dem Ravensburger Christkindlesmarkt sei dieses Hilfsprojekt auch dieses Jahr möglich.