Schülerteam „Team_Walter_Frosch“ gewinnt

Die Kreissparkasse Ravensburg war wieder mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern beim Planspiel Börse vertreten. 180 Schülerteams aus dem Landkreis Ravensburg nahmen am Wettbewerb teil. Die besten drei Teams der Gesamtwertung und das beste Team im Nachhaltigkeitswettbewerb erhalten für ihre hervorragenden Leistungen Preise von der Kreissparkasse Ravensburg.

In der 39. Spielrunde profitierten die jungen Teilnehmenden vom bewegten zweiten Pandemie-Börsenjahr. Der verlängerte Spielzeitraum von 10 auf 17 Wochen ermöglichte es den Teilnehmenden, ihre Anlagestrategie noch länger zu verfolgen. Davon profitierten auch die Siegerteams der Kreissparkasse Ravensburg.

Den ersten Platz erreicht das Team „Team_Walter_Frosch“ von der Gewerblichen Schule Ravensburg. Es landete in der Depotgesamtwertung landkreisweit auf Platz 1. Dafür wird es mit einem Geldpreis in Höhe von 800 Euro belohnt. Wie bei allen Geldpreisen, wandert die Hälfte in die Klassenkasse, während die andere Hälfte den Schülern frei zur Verfügung steht. Die Spielgruppe steigerte ihr virtuelles Startkapital in Höhe von 50000 Euro innerhalb der Spielzeit von 17 Wochen auf einen Wert von 54974,96 Euro. Das zweitplatzierte Team „Team Sparbuch“ vom Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg erhält für die ebenso gute Leistung 600 Euro. Sie konnten den Wert ihres Depots auf 54511,61 Euro steigern. Die Schülergruppe „wirtschafts_crasher“ vom Studienkolleg St. Johann Blönried vervollständigt das Siegerpodest. Sie haben ihr Depot von 50000 Euro um 4426,46 Euro gesteigert und werden mit einem Geldpreis in Höhe von 400 Euro belohnt.

Auch der Nachhaltigkeitsaspekt war in diesem Jahr wieder ein wichtiges Thema. Das Schülerteam „DagobertDachs“ der Gewerblichen Schule Ravensburg landete mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 4476,69 Euro auf Platz 1 des grünen Treppchens. Die Schüler erhalten jeweils einen Sachpreis. Zudem erhält das Team für den 3. Platz in Baden-Württemberg 250 Euro vom Sparkassenverband.

Sieger des Studentenwettbewerbs ist Marcel B. mit einem Depotwert von 53266,58 Euro. Er freut sich auf ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro. Zusätzlich erhält er für den landesweit 2. Platz im Nachhaltigkeitswettbewerb 500 Euro vom Sparkassenverband. Den mit 100 Euro dotierten Nachhaltigkeitssieg sicherte sich Patrick S. Er belegte auch Platz 1 in Baden-Württemberg und erhält 1000 Euro.