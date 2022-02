Schülerrat für kostenlose Menstruationsartikel in Schultoiletten

Eine kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln wie Tampons und Binden in Ravensburger Schultoiletten hat laut einer Pressemitteilung der Schülerrat Ravensburg gefordert und sich damit an Schulträger und Schulleitungen gewandt.

Angesprochen wurden neben der Stadt Ravensburg für ihre städtischen Schulen auch der Landkreis und freie Träger der im Schülerrat Ravensburg vertretenen Schulen, heißt es weiter in der Mitteilung. Nach Vorstellung der Jugendlichen sollte die Bereitstellung auf Dauer – wie bei Seife und Toilettenpapier – über die Reinigungskräfte im Rahmen der Unterhaltsreinigung organisiert sein. Bis alles soweit geregelt ist, könnten sich die Schulen und ihre Schülermitverantwortungsgremien im Rahmen eines Projektes um die Bereitstellung solcher Artikel kümmern – auch in dieser „Probephase“ möglichst schon auf Kosten der Träger.

Die Menstruation setzt bei Jugendlichen in der Pubertät oft noch unregelmäßig und unerwartet ein. Viele haben in diesem Alter zudem ein schamhaftes Verhältnis zu ihrem Monatszyklus und deshalb Hemmungen, sich an andere Schülerinnen oder gar Schulpersonal zu wenden. Wenn solche Artikel ganz selbstverständlich in den Toilettenkabinen zur kostenlosen Versorgung bereitstünden, würde ihnen das den Umgang mit ihrer Menstruation sehr erleichtern, könnte zur Enttabuisierung beitragen und wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine gleichberechtigte Gesellschaft, sind sich die Mitglieder des Schülerrats sicher. Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Landkreises Ravensburg unterstützen die Initiative des Schülerrates.