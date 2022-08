Schüler*innen haben das Abitur bestanden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Es bringt nichts, nach der Bedeutung von Freiheit zu googeln. Wir müssen unseren eigenen Weg finden!“ Das sagte Lena Schmid, Scheffelpreisträgerin 2022, in ihrer Rede über die neu gewonnene Freiheit, die sie am 8. Juli im Bärengarten Ravensburg beim Abiball vor zahlreichem Publikum halten durfte. Und sie hat recht: Das Albert-Einstein-Gymnasium entlässt stolze 55 Schüler*innen in die Freiheit: Manche sind noch ahnungslos, wohin es gehen soll. Andere riskieren bereits erste Schritte und wieder andere wandern bereits zielstrebig. Schulbücher und Laptops werden nun zugeklappt, es beginnt das „echte Leben“, das nur „echt“ gelebt, nicht gegoogelt werden kann.

2022 haben folgende Schüler*innen das Abitur bestanden: Selenay Akar, Selim Aksoyan, Can Aslanoglu, Marin Bago (Lob), Constantin Beiter (Preis), Cornelia Bohl (Preis), Sophia Bohl (Lob), Paul Busse (Lob), Minh Dao, Noah Dilger (Lob), Athina Dörrer, Joshua Erstling (Preis), Marian Fischer, Lisa Friedrich, Vanessa Gärtner, Ferris Gauer-Nachbaur (Lob), Julia Götz (Preis), Pauline Heidt, Finn Heine, Lui Heisch (Preis), Katharina Huber, Luis Janitschek, Luisa Kiesel (Lob), Sarah Klenk, Celine Koch, Helene Kolb (Lob), Cedric Kottmann, Noah Krebs, Karl Kuhn, Isabell Lorenz, Carla Mayer (Preis), Corbinian Muschel (Preis), Maria Ngassam-Nana, Tudor Ngassam-Nana (Lob), Lena Ohlinger (Preis), Zoe Plate, Jule Rebholz, Michelle Rusch, Constanze Sauer (Preis), Lena Schmid (Preis), Julian Schneider, Leonard Schöll (Preis), Robin Sonntag, Jonas Stein, Paul Thomas, Matilda Venter, Carla Volz (Preis), Michael Vossler, Lucas Wagner (Lob), Jonas Waizmann, Nick Wallbaum (Lob), Muriel Werckshagen (Preis), Jonas Woischwillat (Preis), Jelena Zec, Betty Zenker und Melvin Zill.

Joshua Erstling und Constanze Sauer erreichten dabei den Traumschnitt 1,0 und damit, neben weiteren tollen Leistungsträger*innen am AEG, mehrere Preise: Deutsche-Mathematiker-Vereinigung: Joshua Erstling, Constanze Sauer; Förderverein Gesellschaft: Corbinian Muschel, Lena Ohlinger; Förderverein Naturwissenschaft: Constanze Sauer; Förderverein Sozialpreis: Carla Volz; Förderverein Sprache: Joshua Erstling; Landessportpreis: Carla Mayer, Leonard Schöll, Carla Volz, Muriel Werckshagen; Mitgliedschaft Deutsche Physikalische Gesellschaft: Julia Götz; Oberstkönigin: Carla Volz; Studienstiftung des Deutschen Volkes: Joshua Erstling, Constanze Sauer; Verein Deutsche Sprache: Cornelia Bohl.

Wir wünschen allen unseren Abiturient*innen 2022, dass sie ihren eigenen, für sie richtigen Weg finden werden – und Menschen, die sie dabei begleiten, wie wir als Schule es die letzten Jahre tun durften.