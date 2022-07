Schüler zeigen viel Einsatz und erzielen großartiges Ergebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Spendenvolumen von 11.614,29 Euro setzte die Schulgemeinschaft der Realschule St. Konrad ein starkes Zeichen beim Sponsorenlauf zugunsten von Powerbridge Oberschwaben, einem Zusammenschluss verschiedener Ravensburger Vereine und Institutionen mit dem Ziel der Unterstützung ukrainischer Geflüchteter und auch direkt vor Ort.

Am letzten Schultag vor den Pfingstferien, war es soweit: Der Schulleiter Herr Dr. Hruza eröffnete das von der SMV organisierte Laufevent. Dann wurde klassenweise gestartet. In einem Zeitfenster von jeweils rund 90 Minuten sollten die Läufer:innen so viele Runden von etwa 1,2 km Länge rund um den Sportplatz zurücklegen, wie sie schafften, um eine möglichst hohe Summe zu erlaufen.

Im Vorfeld des Spendenlaufs hatten sich die Schüler:innen Sponsoren gesucht, die sich in ihre Sponsorenkarte eintrugen und damit bestätigten, pro gelaufene Runde den angegebenen Betrag zu bezahlen. Gar mancher Sponsor hätte sich sicher nicht gedacht, wie teuer es am Ende werden würde. Denn die höchst motivierten Jugendlichen, denen es ein Herzensbedürfnis war, etwas für die Menschen zu tun, die unter dem unmenschlichen Krieg leiden müssen, gaben wirklich ihr Bestes. Motiviert durch die zahlreichen Streckenposten und angefeuert von ihren Lehre:rinnen, die die Runden zählten und von denen natürlich auch einige mitliefen, wuchsen gar manche über sich hinaus. Die erfolgreichste Klasse war die 5c, die sage und schreibe 2569,10 Euro erlief.

Umrahmt wurde die gelungene Veranstaltung durch einen coolen Sound, für den die SMV sorgte und einen Getränkestand mit Snackverkauf durch die 8. Klassen. Auch dieser Erlös floss natürlich in die Spendenkasse. Letztere stellten auch das Wettkampfbüro, das die Sponsorensumme für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausrechnete.

Am letzten Schultag vor dem Rutenfest bedankte sich Herr Dr. Hruza für die überwältigende Beteiligung bei den Schüler:innen, der SMV und den beiden SMV-Lehrern Jutta Dittrich und Daniel Ott, den 8. Klassen, seinem Kollegium und natürlich den großzügigen Sponsoren. Dann wurde das erlaufene Spendengeld von Herrn Dr. Hruza und Jutta Dittrich im Beisein der ganzen Schülerschaft stolz an Hubert Bechinger von Powerbridge übergeben.

Alle waren sich sicher: Das war ein großartiges Gemeinschaftsevent und ein starkes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.