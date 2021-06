Schüler zeigen Shakespeares „Der Sturm“ online

Schulunterricht ist in den vergangenen 15 Monaten hauptsächlich mithilfe von Videokonferenzen abgelaufen, teilt die Theater-AG des Spohn-Gymnasiums mit. An kreative Arbeitsgemeinschaften über Klassenstufen hinaus sei kaum zu denken gewesen. Doch die AG habe aus der Not eine Tugend gemacht. Sie führt am Mittwoch, 9. Juni, und Donnerstag, 10. Juni, das Stück „Der Sturm“ des englischen Dramatikers William Shakespeare online auf.

Über Zoom-Konferenzen erarbeiteten sich neun Schülerinnen und Schüler aus allen Klassenstufen eine Adaption von Shakespeares „Der Sturm“, dessen Bühnenversion im März 2020 als erstes Stück im Theater Ravensburg der Pandemie zum Opfer fiel. Prospero leitet als Regisseur und exilierter Herzog von Mailand eine Videokonferenz, in der er auf vielfältige Weise seinen Status behaupten muss. Viele skurrile Momente aus dem Leben in der schönen neuen Kachelwelt helfen dabei, die Magie von Shakespeares letztem Stück auf zauberhafte Art und Weise zum Leben zu erwecken, heißt es weiter.

Shakespeare nehme mit seiner romantischen Komödie Abschied von der Bühne und verhandele noch einmal zentrale Themen seines Schaffens: den Zauber des Theaters, die Allmacht des Regisseurs, die Liebe und die Rache. Der Trunkenbold treibt genauso sein Unwesen wie der kecke Hofnarr – und am Ende geht es doch tatsächlich gut aus.

Auf ironische Weise umringt die Theater-AG nach eigenen Angaben mit ihrem Zoom-Stück eine merkwürdige Zeit. Die Schulen schlossen erstmals, als die Bühnenversion ausfallen musste. Die Türen öffnen sich, wenn wir den Vorhang wieder aufziehen können.