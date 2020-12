Schüler spenden für Afrika

Schüler der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) der Stiftung Liebenau in Ravensburg haben Selbstgemachtes verkauft und unterstützen damit nun ein Dorf in Guinea mit 530 Euro. Wie die Stiftung Liebenau in einer Pressemitteilung schreibt, fließt das Geld dort in einen Brunnenbau, die Renovierung der Schule und in Schulmaterialien.

Die BVE bereitet Jugendliche mit geistiger oder Lern-Behinderung auf eine Helfertätigkeit auf dem Arbeitsmarkt vor. Dabei arbeiten die Schüler aus unterschiedlichen Förderschulen im Landkreis Ravensburg in verschiedenen Projekten wie dem Afrika-Projekt. Als Anke Bah, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Djarama, von dem kleinen Dorf Kassery in Guinea berichtet, ist es für die Schüler kaum vorstellbar, dass es dort keinen Strom und kein fließendes Wasser gibt. Um Spenden zu sammeln, verkauften sie selbst hergestellte Produkte wie Taschen, Schlüsselanhänger, Oster- oder Weihnachtsdekoration und vieles mehr sowie selbstgebackene Kuchen und Waffeln. „Eure Spende kann so viel bewirken. Ihr macht die Menschen glücklich“, so Bah bei der Scheckübergabe. Laut Pressemitteilung sind die Jugendlichen sehr stolz, dass sie mit ihrer Spende helfen können.