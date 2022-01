Schüler schnuppern beim Finanzamt

Das Finanzamt Ravensburg veranstaltet für Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2022 ihre mittlere Reife, die Fachhochschulreife oder das Abitur ablegen und mit einer Berufsausbildung oder mit einem Dualen Studium beginnen wollen, am Donnerstag 24. Februar, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr einen Schnuppernachmittag.

Unter dem Motto: „Steuer: Kann ich auch!“ informiert das Finanzamt über attraktive Ausbildungs- und Studienplätze bei der Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg. Informationen gibt es, wie das Finanzamt in einer Pressemitteilung schreibt, zum Ablauf der Ausbildung oder des Studiums, über die Höhe der Ausbildungsvergütungen und die Berufsaussichten und die Tätigkeitsbereiche nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung. Wer am Informationstag dabei sein möchte, kann sich direkt unter Telefon 0751/40 34 50 oder per E-Mail an Ausbildung-77@finanzamt.bwl.de beim Finanzamt Ravensburg in Weingarten melden. Das teilte das Finanzamt mit.