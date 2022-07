Schüler können mehr naturwissenschaftliche Versuche machen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie kann man elektrischen Widerstand messen? Wie groß ist der Strom in einer Schaltung? An der Edith-Stein-Schule in Ravensburg können Schüler in Zukunft mehr naturwissenschaftliche Versuche durchführen. Die Schule erhält vom Fonds der Chemischen Industrie (FCI) 2445 Euro für zusätzliche Ausstattung im Unterricht. Angeschafft werden Geräte zur Messwerterfassung. Schulleiter Peter Greiner und Fachlehrerin Brigitte Schürmann nahmen von Andreas C. A. Fehler, Pressesprecher bei den baden-württembergischen Verbänden Chemie.BW, die Förderung symbolisch entgegen – sie erhielten den „Chemie-Förderkolben“.

Für das Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht sei es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig experimentieren und praktische Erfahrungen sammeln können, unterstrich Andreas Fehler bei der Übergabe. „An der Edith-Stein-Schule mit ihrem großen Engagement beim ‚Jugend forscht‘-Wettbewerb und den zahlreichen Angeboten im naturwissenschaftlich-technischen Bereich ist die Förderung genau an der richtigen Stelle. Die Branche ist auf motivierte und gut ausgebildete Nachwuchskräfte angewiesen“. Eine moderne und zeitgemäße Ausstattung an den Schulen sei dabei eine notwendige Grundvoraussetzung, so Fehler.

Die Edith-Stein-Schule nimmt am Modellversuch zum neuen Unterrichtsfach „Naturwissenschaftliches Experimentieren und Technik“ (NExT) teil. Das Fach wurde zu Beginn des Schuljahres als Modellversuch in Baden-Württemberg eingeführt. Ziel ist es, dabei den Schülerinnen und Schülern der beruflichen Gymnasien die Möglichkeit zu geben, eigene MINT-Experimente durchzuführen und am Wettbewerb Jugend forscht teilzunehmen. Dort sind sie bislang unterrepräsentiert. Mit den neuen Messgeräten sollen den Schülern mehr Versuche im NExT-Unterricht ermöglicht werden.

Bis zu 2500 Euro alle zwei Jahre können allgemeinbildende Schulen mit dem Fach Chemie erhalten. Der Fonds übernimmt im Rahmen der gewährten Förderung Kosten für Geräte zum experimentellen Arbeiten, für Chemikalien, für Fachliteratur, Software oder Molekülbaumodelle.